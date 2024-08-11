Replikas'ın solisti Gökçe Akçelik hayatını kaybetti

Yayınlanma: 11.08.2024 - 09:30

Güncelleme: 11.08.2024 - 09:30

Replikas grubunun kurucu üyesi ve solisti 47 yaşındaki Gökçe Akçelik hayatını kaybetti. Akçelik'in ölüm nedeni açıklanmadı.



Grup 1993 yılında Gökçe Akçelik, Barkın Engin ve Orçun Baştürk tarafından kuruldu. Replikas grubu, Mayıs 1998'de Selçuk Artut ve Ocak 2000'de Erden Özer Yalçınkaya'nın da katılımıyla da genişledi. 2005 yılında Yalçınkaya'nın yerini Burak Tamer'e bırakmasıyla grup bugünkü halini aldı.

"Köledoyuran", "Dadaruhi", "Avaz", "Zerre" ve "Biz Burada Yok İken" gibi albümlerle müzik dünyasında kalıcı bir etki bırakan Replikas, Türk rock müziğinin önemli grupları arasına girdi.