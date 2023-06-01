70 bin Euro’ya fırın alan ünlü kim?

01 Haziran 2023 Perşembe

İnsan gezdikçe, dolaştıkça, sohbet ettikçe bir çok şeye şahit oluyor.

Evinizde olan bir ürünün çok daha lüks bir benzerinin başka bir markada astronomik fiyatlara satıldığını öğreniyorsunuz.

O yüzden evinize aldığınız bir aleti ödediğiniz fiyat yüzünden neredeyse altın dolaplara sarasınız geliyor.

Yemek yapmayı çok seven ülkemizin en ünlü sanatçılarından Kıvanç Tatlıtuğ’un evine aldığı fırına ödediği ücret beni oldukça etkiledi.

Ünlülerin arabalarına, takılarına, saatlerine, evlerine ödediği yüksek rakamlara alışığız ama bir fırına ödenen en yüksek ücreti bu yazımda okuyacaksınız.

Kıvanç Tatlıtuğ yemek yapmayı çok seviyor. Evinde makarna açıyor, yeni dizisi Aile’de set arkadaşlarına yemekler yapıyor.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, büyük otellerde, Arap şeyhlerinin evinde bulunan, mega yatlarda kullanılan profesyonel bir fırını evine alarak kendini ödüllendirdi.

Almanya’da üretilen Rational marka fırına 70 bin Euro (1.600.000 TL) veren ünlü sanatçı Kıvanç Tatlıtuğ, ilk yemeğini de yakın arkadaşı Çağatay Ulusoy için yaptı.

Fırını çok beğenen Çağatay Ulusoy da evi için bu fırından sipariş etmeyi düşünüyor.

Fırını mı çok beğendi yoksa arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ’un yaptığı yemekleri mi orasını Çağatay Ulusoy’a sormak gerekir.

İnsanlar belli bir yaştan sonra günün çoğunu evinde geçirmek istiyor.

Ailesiyle birlikte olmak istiyor. Çocuğuyla daha çok vakit geçirmek istiyor.

Kıvanç Tatlıtuğ da yoğun geçen dizi çekimlerinden sonra boş zamanlarını evinde ailesi ve arkadaşlarına yemek yaparak geçiriyor.

Bu yazıyı yazmamdaki sebep vay bu kadar aç varken bu fiyata fırın alınır mı edebiyatı değil.

Kıvanç Tatlıtuğ'un da özenerek yaptığı yemekleri profesyonel bir fırında pişirmesinden doğal ne olabilir.

Kıvanç kardeşimiz fırınında güzel güzel yemekler yapsın.

Ne diyelim, afiyet olsun.

BU FİYATLARDAN YEMEYİN İÇMEYİN

Köşemde bundan sonra her yazımın sonunda bize fahiş fiyatla yiyecek ve içecek satan yerleri yazacağım.

İlk yerim Nişantaşı’nın gözde yerlerinden Kruvasan. Son dönemde Arap turistlerin de uğrak yeri olduğu bir mekan.

Adından da anlaşılacağı üzere Kruvasan satıyor.

Sade kruvasanın fiyatı 60 TL.

Avrupa’da 2 Euro’ya (40 TL) satılan kruvasan bizde nasıl 3 Euro’ya satılıyor, anlamış değilim.

Gelelim ikinci yere.

Cup of Joy. Avrupa’da 2 Euro’ya içtiğim Latte’ye burada 4 Euro ödedim.

Cup of Joy'da bir Latte’nin fiyatı 83 TL.

Cup of Joy'da bir kahve içmeden önce düşünün derim.