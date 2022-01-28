Rihanna'dan iklim krizi için 15 milyon dolarlık bağış
Dünyanın en zengin kadın müzisyeni olan Rihanna, iklim krizi ile mücadele ve ırkçılıkla mücadele için 15 milyon dolar bağışta bulunduğunu açıkladı. Ünlü isim, "Başkalarını da iklim adaleti hareketinin ön saflarında yer alan diğerlerini yükseltmek, finanse etmek ve desteklemek için bize katılmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Forbes'a göre 1,7 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en
zengin kadın müzisyeni olan Rihanna, parasını hayır işleri için harcamayı ihmal
etmiyor. 33 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, Clara Lionel Vakfı ve Twitter’ın
kurucusu Jack Dorsey’nin başlattığı #startsmall hareketi aracılığıyla İklim
Adaleti İttifakı ve Movement for Black Lives adlı vakfa 15 milyon dolar (202
milyon 700 bin TL) bağışta bulundu.
NTV’de yer alan habere göre; ünlü şarkıcı ayrıca kadın
hakları, LGBTİ+ hakları, iklim krizi ile ilgili toplamda 18 örgüte daha bağış
sözü verdiğini açıkladı.
“İKLİM FELAKETLERİ HERKESİ EŞİT ŞEKİLDE ETKİLEMİYOR”
Rihanna, “Sıklığı ve yoğunluğu giderek artan iklim
felaketleri, tüm toplulukları eşit şekilde etkilemiyor, renk toplulukları ve
ada ulusları iklim değişikliğinin en ağır darbesiyle karşı karşıya. Bu hibeler,
kadınlara, gençlere, siyahlara, yerlilere, renkli insanlara ve LGBTİ+
topluluklarına odaklanan ve onlar tarafından yönetilen kuruluşları
desteklemektedir. Başkalarını bu grupları ve iklim adaleti hareketinin ön
saflarında yer alan diğerlerini yükseltmek, finanse etmek ve desteklemek için
bize katılmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Geçtiğimiz aylarda cumhuriyet yönetimine geçen Barbados’ta
‘ulusal kahraman' ilan edilen Rihanna'nın bağışı hayranları tarafından takdir
toplarken, bazıları, şarkıcıyı, milyar dolarlık servetine rağmen ‘sadaka’
niteliğinde bağışta bulunmasıyla eleştirdi.
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