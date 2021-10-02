Rihanna'ya 'kültürel temellük' suçlaması
Saçlarını rasta yaptıran Justin Bieber'ın ardından, Savage X Fenty Show'da saçlarını ören mankenlere yer veren ünlü şarkıcı Rihanna 'kültürel temellükle' suçlanıyor.
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, son Savage X Fenty moda
şovunda siyahi olmayan modellerin saçlarının örülü olması nedeniyle eleştiri ve
kültürel temellük suçlamalarıyla karşı karşıya.
AMAZON'DA YAYINLANDI
NTV’de yer alan habere göre; Gigi Hadid, Adriana Lima,
Vanessa Hudgens ve Emily Ratajkowski gibi yıldızların markanın iç
çamaşırlarıyla podyumda yürüdüğü şarkıcının üçüncü Savage X Fenty moda şovu
cuma Amazon'da yayımlandı.
TARTIŞMALAR ALEVLENDİ
Bununla birlikte etkinliğin yayımlanmasından kısa süre sonra
hem Ratajkowski hem de Hudgens'ın saçlarının örülü olması nedeniyle pek çok
izleyicinin bazı modeller için seçilen saç stilleriyle ilgili endişelerini
paylaşması siyahi kültürünün temellüküne dair tartışmayı alevlendirdi.
RİHANNA İÇİN İLK DEĞİL
Sosyal medyada pek çok kişi siyahi olmayan modellerin
saçlarını örgülerle şekillendirme seçiminden duyduğu rahatsızlığı dile
getirirken diğerleriyse Rihanna'yı ve iç çamaşırı markasını savundu.
‘HADİS DAVASI’ GÜNDEM OLMUŞTU
Bu, Rihanna'nın Savage X Fenty moda şovları nedeniyle
kültürel temellükle ilk suçlanışı değil. 33 yaşındaki şarkıcı geçen yıl, içinde
İslami hadis sample'ı içeren Coucou Chloe'nin Doom adlı parçasını kullanması
üzerine aldığı eleştiriler sonrası özür dilemişti.
Fenty'nin kurucusu o dönem bu "dürüst ama dikkatsiz
hata" için özür dilemiş ve "kasıtlı yapılmasa da rahatsız edici,
devasa hataya dikkat çektikleri için Müslüman toplumuna" teşekkür etmişti.
Kim Kardashian ve Justin Bieber gibi ünlüler de geçmişte
geleneksel olarak siyahi kültüründe kullanılan saç modelleri sebebiyle kültürel
temellük suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.
KÜLTÜREL TEMELLÜK NE DEMEK?
Temellük bir eşyayı, nesneyi, ev, arsa, tarla gibi taşınmaz
malları sahiplenme, üzerine alma anlamında kullanılsa da kültürel temellük
(cultural appropriation) özellikle ABD'de 2000'lerin başında popülerleşen bir
kavram.
Çoğunlukla ezilen gruplara mensup liberal ve solcu
entelektüeller arasında ortaya çıkan, farklı kültürlerin sahihliğine yeni bir
değer atfetme eğilimi anlamında kullanılır.
Daha çok Batı’nın yoga pratiklerinden, siyah Amerikalıların Afrika kıyafetleri giymesine, moda tasarımcılarının yabancısı oldukları tasarım unsurlarını kullanmalarını vb. konuları eleştirmek için tercih edilir.
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