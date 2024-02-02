Rocky serisinin unutulmaz aktörü Carl Weathers hayata gözlerini yumdu

Yayınlanma: 02.02.2024 - 23:12

Güncelleme: 02.02.2024 - 23:45

Ünlü aktörün ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Carl Weathers'ın vefatını duyurmaktan derin üzüntü duyuyoruz. 1 Şubat 2024 Perşembe günü uykusunda huzur içinde öldü. Carl olağanüstü bir hayat yaşamış, istisnai bir insandı. Film, televizyon, sanat ve spora yaptığı katkılarla silinmez bir iz bıraktı ve dünya çapında nesiller boyunca tanındı. O çok sevilen bir kardeş, baba, büyükbaba, ortak ve arkadaştı" ifadeleri yer aldı.

CARL WEATHERS KİMDİR?

Carl Weathers, Amerikan sinema ve televizyon dünyasında tanınan bir oyuncu, yönetmen ve eski profesyonel futbolcudur. 14 Ocak 1948 tarihinde New Orleans, Louisiana, ABD'de doğmuştur. Özellikle Apollo Creed karakterini canlandırdığı "Rocky" film serisiyle ün kazanmıştır. Bu rolle uluslararası bir tanınırlık kazanan Weathers, sinema dünyasında önemli bir figür haline gelmiştir.

Futbol kariyerine San Diego State University'de oynayarak başladı ve daha sonra kısa bir süre için profesyonel olarak Oakland Raiders ve Canadian Football League'de (CFL) British Columbia Lions takımlarında oynadı. Futboldan sonra tamamen oyunculuğa yönelen Weathers, "Predator", "Action Jackson" ve "Happy Gilmore" gibi filmlerde de önemli roller üstlenmiştir.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra, Carl Weathers yönetmenlik de yapmış ve televizyon dizilerinde rol almıştır. "The Mandalorian" Disney+ dizisinde Greef Karga karakterini canlandırarak yeni nesil izleyicilerle de tanışmıştır. Weathers, ayrıca oyunculuk dışında spor eğitimi ve oyunculuk koçluğu gibi alanlarda da çalışmalar yapmıştır.

APOLLO CREED KARAKTERİ

Apollo Creed, "Rocky" film serisinin ikonik karakterlerinden biridir ve Carl Weathers tarafından canlandırılmıştır. Apollo Creed, seride bir boks şampiyonu olarak tanıtılmış ve Rocky Balboa'nın (Sylvester Stallone tarafından canlandırılan) hem rakibi hem de dostu olarak önemli bir rol oynamıştır.

Apollo Creed karakteri, serinin ilk filmi olan "Rocky" (1976) ile izleyici karşısına çıkmıştır. Bu filmde, Apollo Creed ABD'nin 200. yıl dönümünü kutlamak için bir dövüş düzenler ve kariyerinin zirvesindeki bir şampiyon olarak, amatör bir boksör olan Rocky Balboa'ya meydan okur. Creed'in Rocky ile ilk maçı, serinin en unutulmaz anlarından birini oluşturur ve bu dövüş, ikilinin arasındaki rekabet ve sonrasında gelişen dostluğun başlangıcını işaret eder.

"Rocky II" (1979) filminde, Apollo Creed, Rocky'ye rövanş maçı teklif eder, çünkü ilk maçın tartışmalı sonucundan memnun değildir ve kendi üstünlüğünü kanıtlamak istemektedir. Bu filmde ve sonraki filmlerde, Apollo Creed'in karakteri daha da derinleşir ve onun profesyonellik, onur ve sporcu kimliğine dair farklı yönleri ortaya çıkar.

"Rocky III" (1982) ve "Rocky IV" (1985) filmlerinde Apollo Creed, Rocky'nin hem mentoru hem de yakın arkadaşı olarak ön plana çıkar. Özellikle "Rocky IV"te, Apollo Creed, Rus boksör Ivan Drago ile bir gösteri maçına çıkar ve bu maç, serinin en dramatik olaylarından birine sahne olur.

Apollo Creed karakteri, boks dünyasındaki büyük bir yıldızın yanı sıra, aynı zamanda büyük bir gösteri adamı ve Amerikan rüyasının bir temsili olarak tasvir edilmiştir. Karizması, güçlü kişiliği ve Rocky ile olan ilişkisi, onu "Rocky" serisinin unutulmaz ve çok sevilen bir karakteri yapmıştır.

@İzinsiz kopyalanamaz