'Röportaj Adam' olarak bilinen Mahsun Karaca intihar etmeye çalışan genci ikna etti!

Yayınlanma: 01.05.2025 - 17:14

Güncelleme: 01.05.2025 - 17:14

Sosyal medyada "Röportaj Adam" lakabıyla tanınan Mahsun Karaca, İstanbul'da köprüde intihar girişiminde bulunan bir genci ikna etmeye çalıştığı anlarla gündeme geldi.

Bugün İstanbul’da bir genç, köprüye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerinde toplanan vatandaşlar, kimliği belirsiz kişiyi ikna etmeye çalıştı. Bu sırada çevrede bulunan sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca da olay yerine müdahale etti.

"MAHSUN ABİ, TUT ADAMI!"

Genci konuşarak ikna etmeye çalışan Karaca, çevredeki vatandaşlar tarafından da cep telefonlarıyla görüntülendi. Bir kişinin "Mahsun abi, tut adamı!" diye bağırdığı anlar da kayıtlara geçti.

"KÖPRÜDE İNTİHAR EDEN ADAM" DİYE KAYDETTİ

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Karaca, gençle konuşarak onu ikna ettiğini duyurdu. Paylaştığı ekran görüntüsünde, genci cep telefonuna "Köprüde intihar eden adam" olarak kaydettiği görüldü.

Karaca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"İkna ettim. Kız arkadaşıyla sorun yaşamış. Yarın buluşuyoruz hep beraber."

SOSYAL MEDYADA TAKDİR TOPLADI

Olayın ardından genç sağlık kontrolü için hastaneye kaldırılırken, Karaca’nın müdahalesi sosyal medyada büyük takdir topladı.