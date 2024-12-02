Rupert Grint’e vergi şoku: 1.8 milyon sterlinlik ceza

Yayınlanma: 02.12.2024 - 09:17

Güncelleme: 02.12.2024 - 09:17

Harry Potter filmlerinde Ron Weasley karakteriyle tanınan ünlü aktör Rupert Grint, İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi’nin (HMRC) 2011-2012 vergi beyanıyla ilgili açtığı davayı kaybetti. Mahkeme kararıyla Grint, 1.8 milyon sterlin (yaklaşık 80 milyon TL) ödemeye mahkûm edildi.

Grint’in avukatları, aktörün bir şirketten aldığı 4.5 milyon sterlinlik ödemenin sermaye kazancı vergisine tabi tutulması gerektiğini savundu. Ancak HMRC, bu ödemenin gelir olarak değerlendirilmesi gerektiğini, dolayısıyla daha yüksek bir vergi oranına tabi olduğunu ileri sürdü. Sermaye kazancı vergisi oranı yüzde 10 iken, gelir vergisi ve ulusal sigorta oranı yüzde 52’ye ulaşıyor.

Hakim Harriet Morgan, Grint’in bu ödemenin sermaye kazancı olarak değerlendirilmesi gerektiği yönündeki iddiasını reddetti. Morgan, ödemenin aktörün bireysel faaliyetlerinden kaynaklandığını belirterek, bunun doğrudan gelir sayılması gerektiğine hükmetti.

Bu, Grint’in HMRC ile ilk mücadelesi değil. 2019’da da bir vergi davasını kaybeden aktör, 1 milyon sterlinlik vergi iadesini alamamıştı. Grint, 2001-2011 yılları arasında Harry Potter serisinde rol aldıktan sonra kariyerine televizyon, sinema ve tiyatroda devam etti.