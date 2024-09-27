Rus sevgilisinden ayrılan Taro Emir Tekin'den açıklama: 'Yalnızken daha üretkenim'

Yayınlanma: 27.09.2024 - 09:36

Güncelleme: 27.09.2024 - 09:36

Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğulları Tarık Emir Tekin, önceki gün Bebek'te köpeği ile görüntülendi. Tekin, rahatsızlığı hakkında “Kendimizi dışarı attık, solunum yolu enfeksiyonu geçirdim. Son dönemde yoruldum sanırım” açıklamasını yaptı.

Belindeki fotoğraf makinesi dikkat çeken oyuncu, ilerleyen dönemde açacağı bir sergi için her ortamda yanında fotoğraf makinesini taşıdığını söyledi. Tekin, “Video odaklı kullanıyorum. Böyle boş günlerimde yanıma alıyorum ve bir şeyler çekiyorum. Hayalim yönetmenlik. Hikâye anlatmayı seviyorum. Sergi de düşünüyorum. Yapmak istediğim çok şey var ama zaman bulamıyorum henüz” dedi.

27 yaşındaki Tarık Emir Tekin, 32 yaşına kadar oyunculuğa devam edeceğini ve ardından hayallerini yavaş yavaş gerçekleştireceğini belirtti. Hayatından memnun olduğunu ifade eden Tekin, “Her şey adım adım şimdilik. Kendime meydan okumalar koyuyorum ve onları sırayla aşıyorum. Gerçekçi hedefler koymak istiyorum ve sırayla ilerliyorum. Kendimle yarışıyorum diyebilirim” sözleriyle gülümsedi.

Tekin, annesi Şevval Sam ile bir projede yer alma isteğini dile getirdi ve “Annemle ve anneannemle aynı sahneyi paylaşmak... Onlarla birlikte bir araya gelmek ya da aynı projede yer alabilmek herkesin şansı değil. Biz bunu çok istiyoruz. Belki annemin klibinde yönetmenlik de yapabilirim. Ona hem mesaj olsun hem de dilek olsun” dedi.

Rus sevgilisi Sofia Katc ile yollarını ayıran oyuncu, aşk hayatı sorulduğunda, “Böyle iyi ya... Nedenini ben de bilmiyorum. Mutluluğu bilemiyorum ama böyle daha üretken olduğumu söyleyebilirim. Yaşım da ufak sayılır, kendimi biraz geliştirmek istiyorum” yanıtını verdi.

Son olarak, “Ben hayatta hızlı tüketime karşı bir adamım. İlişkilerde de aynı yaklaşımda olmaya çalışıyorum. Derinlemesine inemeyeceğim bir şeyin içinde olmak istemem. Gerçekten sevdiğim birisi beni daha mutlu eder” diyerek yürüyüşüne devam etti.