Şevval Sam 30. yılını Harbiye'de kutladı: Annesiyle düet yaptı!

Yayınlanma: 01.07.2024 - 11:27

Güncelleme: 01.07.2024 - 11:27

Şevval Sam 30. yılını Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserle kutladı. Ünlü şarkıcı performansıyla kendisine hayran bıraktı. Türküden rocka, poptan caza ve arabeske kadar toplumumuzun renkli kültürel yapısını sahneye taşıyan Sam, 3 saat sahnede kaldı. Gerçekleşen konserde ünlü şarkıcı annesi Leman Sam’la sahnede düet de yaptı.

Zaman zaman seyircilerle sohbet eden Şevval Sam "Ben gerçek bir vatanseverim, sahneme de ülkemin tüm renklerini taşımak istiyorum" dedi.

Şevval Sam’a oğlu Taro Emir Tekin’in de izlediği konserde Ahır Kapı Roman Orkestrası, horonda Samet Kölemen ve ekibi, tulumda KOPA ve Burak Yanbak da eşlik etti.

