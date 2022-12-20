Rusya'da en popüler Türk dizisi belli oldu
Rus çevrimiçi sosyal medya ve sosyal ağ hizmeti şirketi, 2022 yılının en popüler dizilerini açıkladı. Romantik dizi kategorisinde Türk dizisi 'Sen Çal Kapımı' ilk sırada yer aldı.
Sosyal medya ve sosyal ağ hizmeti şirketi VK’nin projesi olan Kino Mail.ru portalı basın servisinin yaptığı açıklamada, Rus izleyicisinin, bu yıl reytinglerde en çok bir Türk dizisine puan verdiği belirtildi.
Açıklamada, "Romantik komedi 'Sen Çal Kapımı' dizisi 2022 yılının en popüler dizisi oldu" ifadesi kullanıldı.
Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in paylaştığı dizi, Altan Dönmez’in yönetmenliğinde ilk defa 2020 yılında yayımlandı.
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