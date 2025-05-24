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Saatlerdir erişilemiyordu: X'te (Twitter) sorun çözüldü

Saatlerdir erişilemiyordu: X'te (Twitter) sorun çözüldü

24.05.2025 18:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Saatlerdir erişilemiyordu: X'te (Twitter) sorun çözüldü

Sosyal medya platformu X'te (Twitter) erişim sorunu çözüldü. Saatler süren sorunun ardından kullanıcılar uygulamaya erişebiliyor.

Milyonlarca kullanıcısı olan X (Twitter) platformunda erişim sorunu yaşanmıştı.

Saatler süren sorunun ardından sorunun çözüldüğü kaydedildi.

Kesinti bildirimlerini anlık olarak toplayan DownDetector verilerine göre saat 18 suları itibarıyla X'te erişim problemi bulunmuyor.

Erişim sorunun küresel çapta olduğu değerlendiriliyor.

ELON MUSK'TAN AÇIKLAMA

X platformunun sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk ise erişim sorununa ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yeniden 7/24 işteyim, konferans odalarında, sunucu odalarında ve fabrika alanlarında uyuyorum. X/xAI ve Tesla'ya (artı gelecek hafta yapılacak Starship fırlatması) son derece odaklanmam gerekiyor, çünkü kritik teknolojiler devreye giriyor.

Bu hafta yaşanan X erişim sorunlarının da gösterdiği gibi, büyük operasyonel iyileştirmelere ihtiyaç var. Yedekleme sistemlerinin devreye girmesi gerekirdi ama çalışmadı"

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