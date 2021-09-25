Saba Tümer ekranlara geri dönüyor

25 Eylül 2021 Cumartesi, 16:51

Yıllardır sohbet ve yarışma programlarında sunuculuk yapan Saba Tümer, uzun bir aradan sonra ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Yeniden açılmak için gün sayan Flash TV, transferlerine bir yenisi ekledi. Uzun süredir ekranlarda olmayan Saba Tümer de Flash TV ile anlaştı. Saba Tümer, Flash TV'de haber bülteni öncesi sohbet programı yapacak.

90 BİN TL'YE KAHKAHASINI SATTI

Kahkahasıyla yıllara damga vuran Saba Tümer, geçtiğimiz aylarda kahkahasını dijital sertifika yöntemi olan NFT yoluyla 90 bin TL'ye satmıştı.