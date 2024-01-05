Sabah insanı olmak için neler yapılmalı? Erken kalkamayanların izleyeceği 5 yol

Yayınlanma: 05.01.2024 - 11:35

Güncelleme: 05.01.2024 - 11:35

Bazı insanlar sabahları daha aktif, verimli olurken bazıları için de durum tam tersi olabilir. Ancak birçok kişinin tüm işlerini bir güne planladığı olmuştur. İşte böyle günlerde erken yatıp erken kalkmaya söz versek de başaramayabiliriz. Peki, sabahları erken kalkmak için neler yapmalıyız? İşte kolayca uyanabilmenin 5 yolu...

1- UYKU RUTİNİ OLUŞTURUN

Öncelikle daha zinde olmak adına her gece 7-8 saat uyumalısınız. Aynı saatte uyuyup aynı saatte kalktığınızda vücudunuz bu duruma zamanla alışacaktır.

2- KAFEİN TÜKETİMİNİ DİKKAT EDİN

Yapılan bazı araştırmalar kafeinin uykuya dalmayı zorlaştırdığını gösteriyor. Bu nedenle gün içinde 2-3 fincandan fazla kahve içmemeye özen gösterin.

3- STRES ve KAYGI SEVİYENİZİ DENGELEYİN

Gün içinde yaşadığınız stresi dengelemek için kendinize rahatlatıcı bir aktivite bulabilirsiniz. Bu uzun yürüyüşler, resim yapmak ya da her gün 1 saat kitap okumak vs. gibi şeyler olabilir. Çünkü hoşlandığınız bir aktiviteyi yapmak zihninizi boşaltmak konusunda size katkı sağlayacaktır.

4- TELEFONUNUZU UZAKTA BIRAKIN

Yatak odanıza girdiğinizde cep telefonunuzu baş ucunuzda bırakmamaya özen gösterin. Uyumakta güçlük çektiğiniz zamanlarda telefon, televizyon gibi elektronik aletlerden uzak kalmanız uyku kalitenizi arttırmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca telefonunuzu uzak bir noktaya bıraktığınızda alarmınızı erteleme şansınız ortadan kalkacaktır.

5- SABAH RUTİNİNİZ OLSUN

Sabah insanı olma yolunda sizi motive edecek şeylerden biri rutinler oluşturmaktır. Sevdiğiniz bir şarkıyı dinlemek, bitkilerinize su vermek, kitabınızdan birkaç sayfa okumak ya da meditasyon yapmak gibi adımlarla güne başlayabilirsiniz.



