Sabah kahvenizi daha lezzetli hale getirmenizi sağlayacak 9 tüyo
'Sabahları kahvesiz ayılamıyorum' diyenlerden misiniz? Her ne kadar bu bir 'klişe' gibi gelse de, sabah kahvesinden ödün vermeyen çok insan var. Sabahları içtiğiniz ilk kahveyi daha lezzetli ve sağlıklı hale getirmenin de basit yolları bulunuyor.
Kahve içmek milyonlarca kişinin vazgeçilmezi. Tıpkı, sabahları güne kahveyle başlamak gibi. Araştırmalara göre sabahları kahvaltıda kahve içmek, Tip-2 diyabet riskini azaltıyor.
Her ne kadar kahve, güne zinde başlamak için iyi bir seçenek olsa da, tam olarak 'kahvaltı' tanımını karşılayamıyor olabilir.
Uplifers'ın aktardığı habere göre; günün ilk kahvesini sağlıklı hale getirmek de mümkün.
İşte sabah kahvesini daha sağlıklı ve lezzetli hale getirmenin 9 yolu...
1. BİR TUTAM TARÇIN EKLEYİN
Sağlığınızı desteklemek ve kan şekerinizi sağlıklı bir şekilde dengelemek istiyorsanız, her zamanki sabah kahvenize biraz tarçın ekleyebilirsiniz. Bir miktar tarçın antioksidan kaynağıdır, kan şekerinizi düşürür, kalp hastalıkları riskini azaltır. Ayrıca kahvenize tarçın ekleyerek şeker ve krema alışkanlığınızdan vazgeçebilirsiniz.
2. DAHA FAZLA ÇİKOLATA
Kahveyle birlikte bir paket çikolata tüketmek zorunda değilsiniz ancak her zamanki sabah kahvenize biraz kakao eklemek iyi bir fikir olabilir. Bir çay kaşığı kakao tansiyonu düşürür, kolesterolü dengeler ve Tip-2 diyabetle mücadeleyi kolaylaştırır. Şekersiz kahvenize biraz kakao eklemeyi düşünebilirsiniz.
3. HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI İLE TAT KATIN
Kahvenizi tatlı seviyorsanız, yapay şuruplar veya kremalar kullanmak yerine bir çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı ile tat katabilirsiniz. Hindistan cevizi yağının kilo vermeye yardımcı ve Alzheimer hastalığını önleyici olduğunu hatırlatmakta fayda var.
4. BİRAZ KOLAJEN
Sağlık blogger’larından ünlülere kadar son günlerde birçok kişi kolajenin faydalarından bahşediyor. Smoothie’lere, pişmiş yemeklere ve kahvenize kolajen ekleyebilirsiniz. Kolajen, protein bakımından zengin ve dokularla kemiler arasındaki bağı sağlayan bir madde. Toz şeklinde olan kolajeni birçok şeye ekleyerek tüketebilirsiniz. Kolajen cildi nemlendirir, alkole bağlı karaciğer hasarını ortadan kaldırmaya yardımcı olur ve eklem sağlığını destekler.
5. BİRAZ TEREYAĞI
Kahve ve tereyağını birlikte düşünmekte zorlanıyor olabilirsiniz ancak son dönemde özellikle ketojenik beslenme yöntemini benimseyen ünlüler, sporcular, sağlık blogger’ları kahveyle birlikte tereyağı tüketiyor. Omega-3 ve K vitamini bakımından zengin tereyağından bir miktar alıp sabah kahvenize ekleyebilirsiniz.
6. YULAFLI KAHVE
Bazen sabah koşuşturmacası için kahvaltıyı atlayabiliyor ve kendimiz için aslında pek de iyi olmayan bir şey yapıyoruz. Siz de vaktiniz dar olduğunda ve kahvaltıya zaman ayıramadığınız zamanlarda, her zamanki termosunuzun içine biraz yulaf ekleyerek kendinize yulaflı kahve yapabilirsiniz. Böylelikle hem kahve keyfinizden vazgeçmemiş hem de besleyici bir çözüm yaratmış olursunuz.
7. HİNT GİNSENGİ
Sabah kahvenizi biraz daha sağlıklı hale getirirken kahve tadının değişmemesini istiyorsanız, biraz hint ginsengi ekleyebilirsiniz. Özellikle Ayurvedik tedavilerde kullanılan hint ginsengi, stresi azaltır ve fiziksel dayanıklılığı artırır. İsterseniz biraz da tarçın ve hindistan cevizi yağıyla daha güçlü bir tat yakalayabilirsiniz.
8. KAKULE
Baharatları kraliçesi olarak bilinen kakulenin bu unvanı sadece zengin tadından kaynaklanmıyor. Eski tıp geleneklerinde bu güçlü baharat birçok şeyin tedavisinde kullanılıyordu. Antimikrobik özelliklere sahip olan kakuleyi sabah kahvenize ekleyerek nefesinizi doğal yollardan ferahlatabilirsiniz.
9. BAHARATLARLA ISITIN
Sabah kahvenizi baharatlarla ısıtabilirsiniz. Sabah kahvenize ekleyeceğiniz bir miktar kırmızı biber sayesinde iştahınızı artırabilir, dolaşım problemleriyle mücadeleyi destekleyebilir ve mide problemlerinizin ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilirsiniz.
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