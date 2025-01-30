Yayınlanma: 30.01.2025 - 10:05

Güncelleme: 30.01.2025 - 10:06

Diyanet dini günler takvimi ile Şaban ayı tarihi belli oldu. Bu takvime göre üç ayların başlangıcı Recep ayı Ocak ayı başında başlamıştı. Peki, Şaban ayı ne zaman? Şaban ayında hangi günler oruç tutulur?

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Recep ayının 30 Ocak'ta sona ermesiyle birlikte üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayı eda edilecek.

Şaban ayı, 31 Ocak 2025 Cuma günü ise başlayacak.

ŞABAN AYI ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?

Şaban ayı orucu ile ilgili zorunluluk hali yoktur. 31 Ocak Cuma günü başlayan Şaban ayı için oruç Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece sahura kalkılarak ilk gün orucuna niyet edilebilir. Şaban ayının ilk Perşembe günü orucu tutulabilir. Bir de Şaban ayının son Pazartesi günü tutulan orucun fazileti vardır.

ŞABAN AYI ÖNEMİ

Hz. Muhammed, Şaban ayını "Benim ayım" olarak nitelendirmiş ve bu ayda bolca oruç tutmuş, dua etmiş ve Allah'a yönelmiştir.

Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandili, günahların affedildiği, duaların kabul edildiği, rahmet ve mağfiret gecesi olarak bilinir.