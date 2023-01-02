Ünlü komedyen Jacques Sereys hayatını kaybetti

Fransız sinemasının önde gelen komedyenlerinden Jacques Sereys, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.

cumhuriyet.com.tr
02 Ocak 2023 Pazartesi, 17:58
Ünlü komedyen Jacques Sereys hayatını kaybetti
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Genç Indiana Jones'un Maceraları'nda da izlediğimiz Fransız komedyen Jacques Sereys 94 yaşında hayatını kaybetti.

Fransız sinemasının saygın bir figürü olan ve popüler sinemanın önde gelen isimleri arasında sayılan Sereys'in ölümünün ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron "Hayatını tiyatroya adamı bir adım" diyerek üzüntülerini bildirdi.


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