Sagopa Kajmer'den çok konuşulacak 'Ceza' açıklaması: 'Bana 15 sene yapılanı...'
Ünlü rapçi Sagopa Kajmer, aralarında yıllardır küslük olduğu bilinen rapçi Ceza hakkında sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Türkçe rap müziğinin önde gelen isimleri Ceza ve Sagopa
Kajmer yıllardır konuşmuyor. Sosyal medyada ise bazı kullanıcılar ikilinin
barışması yönünde girişimlerini sürdürüyor.
Geçen günlerde Ceza için düzenlenen 'Saygı1' gecesi hakkında bir kullanıcı, Sagopa Kajmer'e, "Sana da teklif geldi mi?" sorusunu yöneltti.
Kajmer kullanıcıya, "İlk teklif bana geldi fakat öyle bir gece
için daha yolum var benim. Şöyle bir 10 yıl sonra kabul ederim" yanıtını
verdi.
'BANA SÖYLENENLERİ ASLA UNUTMAYACAĞIM'
Bir kullanıcı ise konuşmaya dahil olarak, "Abi yaşınız ilerliyor kaç olmuş, son kez bir arada görelim sizi" yazdı.
Sagopa Kajmer
ise 15 sene öncesini hatırlatarak şu cevabı verdi:
"İnat yok. Her ne kadar yüzde ellim Rizeli olsa da.
Disiplinli biriyim ve bunu hiç bozmadım. Bana 15 sene yapılanı, söylenenleri
asla unutmayacağım. İki üç kişiye yaranmak için onca saygısızlığa gerek yoktu.
Şimdi ise dediğine gerek yok. Anlaşılır açık bir durum."
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'li Yönter'den 'Hesaplaşacağız' mesajı
- Bengü'ye Van'da pet şişeli saldırı
- Terkoğlu'ndan MHP'li isme 'kurşun' yanıtı
- Türk müsünüz sorusuna ne yanıt verdi?
- 'Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edeceğim'
- İstanbul ve çevre illerde göktaşı görüldü
- Hollanda maçı öncesi Almanya'da flaş karar!
- En eğlenceli 5 burç çifti
- Canlı yayınında 'bozkurt' işareti
- Yerlikaya, Soylu'nun bakanlık yaptığı tarihi işaret etti