Sagopa Kajmer'den çok konuşulacak 'Ceza' açıklaması: 'Bana 15 sene yapılanı...'

Ünlü rapçi Sagopa Kajmer, aralarında yıllardır küslük olduğu bilinen rapçi Ceza hakkında sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2024 - 14:44
Sagopa Kajmer'den çok konuşulacak 'Ceza' açıklaması: 'Bana 15 sene yapılanı...'
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Türkçe rap müziğinin önde gelen isimleri Ceza ve Sagopa Kajmer yıllardır konuşmuyor. Sosyal medyada ise bazı kullanıcılar ikilinin barışması yönünde girişimlerini sürdürüyor.

Geçen günlerde Ceza için düzenlenen 'Saygı1' gecesi hakkında bir kullanıcı, Sagopa Kajmer'e, "Sana da teklif geldi mi?" sorusunu yöneltti.

Kajmer kullanıcıya, "İlk teklif bana geldi fakat öyle bir gece için daha yolum var benim. Şöyle bir 10 yıl sonra kabul ederim" yanıtını verdi.

'BANA SÖYLENENLERİ ASLA UNUTMAYACAĞIM'

Bir kullanıcı ise konuşmaya dahil olarak, "Abi yaşınız ilerliyor kaç olmuş, son kez bir arada görelim sizi" yazdı.

Sagopa Kajmer ise 15 sene öncesini hatırlatarak şu cevabı verdi:

"İnat yok. Her ne kadar yüzde ellim Rizeli olsa da. Disiplinli biriyim ve bunu hiç bozmadım. Bana 15 sene yapılanı, söylenenleri asla unutmayacağım. İki üç kişiye yaranmak için onca saygısızlığa gerek yoktu. Şimdi ise dediğine gerek yok. Anlaşılır açık bir durum."



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