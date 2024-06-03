Sagopa Kajmer'in acı günü: Ceza başsağlığı diledi

Yayınlanma: 03.06.2024 - 17:42

Güncelleme: 03.06.2024 - 17:51

Sagopa Kajmer takma adı ile bilinen Yunus Özyavuz’un annesi Serpil Özyavuz’un bir süredir tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

İki gündür tedavisine yoğun bakımda devam edilen Özyavuz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"HEM SAVAŞI HEM ANNEMİ KAYBETTİM"

Annesininin kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybettiğini duyuran Sagopa Kajmer "2 haziran öğle sonrası annemi kaybettim.2 sene boyunca savaştı…savaştık. O savaşı kaybetti, ben hem savaşı hem annemi kaybettim" ifadelerini kullandı.

CEZA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sagopa Kajmer'in annesini kaybetmesinin ardından, Ceza'dan da bir başsağlığı mesajı geldi.

Usta rapçi, sosyal medya platformu Instagram'dan yaptığı paylaşımda, “Başın sağ olsun, çok ağır bir acı… Sana ve ailene sabır diliyorum… Rahmetle Serpil Özyavuz” ifadelerini kullandı.

Türkçe rapin iki dev ismi olan Sagopa Kajmer ve Ceza'nın aralarının açık olduğu tüm kamuoyunca biliniyordu. Geçen yıllarda Ceza'nın babası Danyal Özçalkan da hayata gözlerini yummuş, benzer bir paylaşım da Sagopa Kajmer'den gelmişti.