Şahan Gökbakar sosyal medyadan duyurdu: Recep İvedik 7 geliyor

21 Mart 2022 Pazartesi, 16:23

Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Recep İvedik serisinin yeni filminin senaryosunu yazmaya başladığını duyurdu. Film, serinin 7. filmi olacak.

Gökbakar, Instagram hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Geliyor Gelmekte Olan... Recep is coming"

Tüm zamanların en çok izlenen yerli filmleri sıralamasında ilk sırada 7 milyon 434 bin izleyiciyle 'Recep İvedik 5', ikinci sırasında 7 milyon 369 bin izleyiciyle 'Recep İvedik 4' yer alıyor. Serinin en az izlenen filmi 'Recep İvedik 3' ise 3 milyon 326 bin izleyiciyle 29. sırada yer alıyor.

2008 yılında vizyona giren ilk Recep İvedik filmi ile başlayan komedi serisinin son filmi 'Recep İvedik 6', 2019 yılında vizyona girdi.



