Şahan Gökbakar'dan AKP ile geçen yıllara şarkılı gönderme: 'Yeniden ister misin deseler...'
Toplumsal olaylara duyarlılığı ve sosyal medyayı aktif kullanmasıyla bilinen ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan yeni bir paylaşım geldi. Gökbakar, "Kaybolan Yıllar" şarkısıyla AKP iktidarı ile geçen yıllara göndermede bulundu.
Sosyal medyada sık sık gündeme dair yorum ve eleştirilerde bulunan ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan yeni bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından, Sezen Aksu'nun "Kaybolan Yıllar" isimli şarkısını söyleyen Gökbakar, mimikleriyle her şeyi anlattı.
"Şimdi bana bana kaybolan yıllarımı verseler" diyen Şahan Gökbakar, şarkının "Şimdi bana seninşe bir ömür vaadetseler" kısmında mimikleriyle, "İstemem" anlamına gelen hareketler yaptı.
"KAYBOLAN YILLARIMIZA GELSİN..."
"Şimdi bana "Yeniden ister misin?" deseler kısmında ise "istemem" anlamına gelen mimikler yapan Şahan Gökbakar, paylaşımına "Kaybolan yıllarımıza gelsin" notunu düştü.
ZAMLARA DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Komedyen Şahan Gökbakar, yeni yılda peş peşe gelen zamlara da şarkılı göndermede bulunarak tepki göstermişti.
Instagram hesabından paylaşımda bulunan Gökbakar, Berkay'ın ‘Gel Gel’ şarkısının nakaratını, “Zam çok kötü geldi. Zam, her şeye geldi. Zam kol gibi geldi. Zam, zam, zam, çok çaresizim” şeklinde değiştirerek zamlara tepkisini dile getirmişti.
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