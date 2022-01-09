Şahan Gökbakar'dan AKP ile geçen yıllara şarkılı gönderme: 'Yeniden ister misin deseler...'

09 Ocak 2022 Pazar, 09:19

Sosyal medyada sık sık gündeme dair yorum ve eleştirilerde bulunan ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan yeni bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından, Sezen Aksu'nun "Kaybolan Yıllar" isimli şarkısını söyleyen Gökbakar, mimikleriyle her şeyi anlattı.

"Şimdi bana bana kaybolan yıllarımı verseler" diyen Şahan Gökbakar, şarkının "Şimdi bana seninşe bir ömür vaadetseler" kısmında mimikleriyle, "İstemem" anlamına gelen hareketler yaptı.

"KAYBOLAN YILLARIMIZA GELSİN..."

"Şimdi bana "Yeniden ister misin?" deseler kısmında ise "istemem" anlamına gelen mimikler yapan Şahan Gökbakar, paylaşımına "Kaybolan yıllarımıza gelsin" notunu düştü.

ZAMLARA DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Komedyen Şahan Gökbakar, yeni yılda peş peşe gelen zamlara da şarkılı göndermede bulunarak tepki göstermişti.



Instagram hesabından paylaşımda bulunan Gökbakar, Berkay'ın ‘Gel Gel’ şarkısının nakaratını, “Zam çok kötü geldi. Zam, her şeye geldi. Zam kol gibi geldi. Zam, zam, zam, çok çaresizim” şeklinde değiştirerek zamlara tepkisini dile getirmişti.