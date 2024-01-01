Salihli Ovası’nda sabahın ilk ışıkları ile başlıyorlar: 13 bin dekarlık alanda hummalı çalışma...

Yayınlanma: 01.01.2024 - 11:23

Güncelleme: 01.01.2024 - 11:23

Türkiye’nin önemli üzüm üretim merkezlerinden olan Manisa'nın Salihli Ovası’nda üreticiler, bağlarda budama ve çubuk bağlama gibi hummalı çalışmalara başladı.

Yaklaşık 13 bin dekarlık alanda üzüm üretimi yapılan Manisa'nın Salihli Ovası’nda çiftçiler, kaliteli üzümler üretmek için çalışmalara başladı. Üzüm üreticileri, sabahın erken saatlerinde tarlalarına giderek, budama ve çubuk bağlama işlemlerini yapıyor.

Kış mevsimi ile birlikte bağlarda terbiye sistemine başladıklarını anlatan Ali Uyumaz “Üreticiler olarak terbiye sistemini makasla yapıyoruz. Her insan bu işi yapamaz. Bağlarımızda başladığımız yeni sezon hazırlıkları Mart ayına kadar devam edecek” dedi.

“BAĞLARDA BUDAMA ÇOK ÖNEMLİDİR, EHİL KİŞİLER YAPMALIDIR”

Üzümün Ege Bölgesinin en önemli ürünü olduğunu belirten üretici ve aynı zamanda Kabazlı Mahalle Muhtarı Selahattin Akcan, “Bağlarımızda budama mesaisi başladı. Hastalıktan dolayı üreticilerimiz geçtiğimiz sezon büyük bir sıkıntı yaşadı. Bu nedenden dolayı bağlarda bu yıl yapılacak olan budamanın önemi çoktur. Budamayı, işi ve ilmini bilen, yeni sezonda verimi daha iyi olabilecek ve hastalıklı kalemlerden arındırabilecek işin uzmanı kişilerin yapması gerekiyor. Çünkü bu bölgenin halkının yüzde 80’i üzümle geçiniyor. Bu bölge aynı zamanda Türkiye’nin üzüm ihtiyacının büyük bölümünü karşılamaktadır. Bu vesile ile budama dönemi çok önemli. Bu budamaya göre yeni sezonda üzümün verimi belli olmaktadır. Budamadan sonra bağlama ve mutlaka göktaşı bakırlı atılması gerekir ki geçen yılki kalıntıların gitmesi lazım. Çiftçi gene üretmeye başladı, bunun için sabahın erken saatlerinde başlayıp, akşam saatlerine kadar çalışıyor” diye konuştu.