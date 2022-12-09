Soruşturma filminin konusu ne, oyuncuları kim?

09 Aralık 2022 Cuma, 16:01

Soruşturma (SK1), yönetmenliğini üstlenen Frédéric Tellier'in, senaristliğinde David Oelhoffen ile birlikte çalıştığı, 2004 yapımlı bir suç/dram filmidir.

SORUŞTURMA FİLMİNİN KONUSU NE?

1991'de Paris'te Genç bir dedektif olan Charly, 36 adındaki özel bir soruşturma ekibine katılır. İlk görevi ise acımasız bir tecavüz ve cinayet vakasını incelemektir. Birçok girişime rağmen dava dosyası açık kalır. Olayın üzerinden üç yıl geçer ve benzer bir davaya rastlar. Charly, bunun aynı adamın işi olduğuna emindir. Yıllar biribini kovalar ve seri katil cinayetlerine devam eder. Bu adamı yakalamak Charly için bir onur meselesine dönüşür. Ancak katile bir adım yaklaşabilmek tam yedi yılını alacaktır.

SORUŞTURMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Raphaël Personnaz

Nathalie Baye

Olivier Gourmet

SORUŞTURMA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Soruşturma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlenmiştir.