San Sebastian Cheesecake nasıl yapılır? Enfes lezzetiyle San Sebastian Cheesecake tarifi
Son zamanlarda birçok insan tarafından İspanya'nın meşhur tatlısı San Sebastian'ın nasıl yapıldığı oldukça çok merak ediliyor. Peki San Sebastian nasıl yapılır? İşte San Sebastian tarifi...
San Sebastian Cheesecake, son zamanlarda tatlı tutkunlarının ilgisini çeken bir lezzet haline geldi. Bu eşsiz tatlı, İspanya'nın San Sebastian şehrinden gelme bir cheesecake çeşidi olarak biliniyor. İnce bir dış kabukla ve içinde pürüzsüz bir kıvamla, tatlı severlerin hayallerini süslüyor. Peki, bu lezzet harikası nasıl yapılır?
MALZEMELER:
- 200 gram krema peyniri
- 200 gram labne peyniri
- 200 gram şeker
- 4 adet yumurta
- 200 ml sıvı krema
- 30 gram un
- Bir tutam tuz
- Vanilya özütü
YAPILIŞI:
- İlk adım olarak, fırını 200 dereceye ısıtın ve kelepçeli bir kek kalıbını yağlayın veya pişirme kağıdıyla kaplayın.
- Bir karıştırma kabında, krema peyniri ve labne peynirini pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.
- Şeker, vanilya özütü ve bir tutam tuzu ekleyerek karıştırmaya devam edin.
- Yumurtaları teker teker ekleyin ve her birini ekledikten sonra iyice karıştırın.
- Ardından unu ekleyin ve karışım homojen olana kadar karıştırmaya devam edin.
- Son olarak, sıvı kremayı ekleyin ve karışımı iyice karışana kadar çırpın.
- Hazırlanan karışımı kek kalıbına dökün ve fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Cheesecake, üzeri hafifçe kızarıncaya kadar pişirilmelidir.
- Fırından çıkan cheesecake'i oda sıcaklığında soğumaya bırakın ve ardından buzdolabında en az 4 saat dinlendirin.
- Dilimleyerek servis yapın ve isteğe bağlı olarak üzerini taze meyveler veya pudra şekeri ile süsleyin.
San Sebastian Cheesecake, görünümü ve tadıyla büyüleyici bir tatlıdır. Siz de bu tarifi deneyerek, misafirlerinizi lezzet şölenine davet edebilirsiniz. Bu eşsiz cheesecake tarifi, tatlı krizlerini sonlandırmak isteyenler için harika bir seçenektir.
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