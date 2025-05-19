Sandalyede zayıfla: Oturduğun yerden yapabileceğin 6 etkili egzersiz

Modern yaşam, bizi giderek daha fazla hareketsizliğe mahkûm ediyor. Özellikle uzun saatler boyunca masa başında çalışanlar için spor yapmak zor görünebilir. Ancak iyi haber şu: Zayıflamak ve formda kalmak için illa ki spor salonuna gitmenize gerek yok! İşte ofiste, evde veya oturduğunuz herhangi bir yerde kolayca uygulayabileceğiniz egzersizler:

1. DİZ KALDIRMA (KARNI SIKILAŞTIRIR)

Sandalyenize dik oturun. Karnınızı sıkarak bir dizinizi yavaşça göğsünüze doğru kaldırın. 10 saniye bekleyin ve indirin. Diğer dizle tekrar edin. Her bacak için 10 tekrar yapabilirsiniz.

2. OTURDUĞUN YERDE BİSİKLET

Dizlerinizi hafif kaldırarak sanki pedal çeviriyormuş gibi hareket ettirin. Bu egzersiz karın ve uyluk kaslarını çalıştırır. 1 dakika boyunca pedal çevirir gibi yapabilirsiniz.

3. KOL SIKILAŞTIRMA (KİTAPLA AĞIRLIK)

İki elinize kitap ya da su şişesi alarak dirseklerinizi büküp açın. Kol kaslarını çalıştırır. 2 set 12 tekrar idealdir.

4. OMUZ DÖNDÜRME

Omuzlarınızı öne ve geriye doğru dairesel hareketlerle döndürün. Kan dolaşımını hızlandırır, boyun ve sırt gerginliğini azaltır.

5. BACAĞI YANA AÇMA

Sandalyede otururken bir bacağınızı yan tarafa doğru açıp birkaç saniye havada tutun. İç ve dış bacak kaslarını çalıştırır. Her bacak için 10 tekrar yapılabilir.

6. KARIN İÇE ÇEKME (GİZLİ EGZERSİZ)

Görünmez ama etkili bir hareket: Otururken karnınızı içe çekip 10 saniye tutun, bırakın. Bu hareketi gün içinde 15-20 kez tekrarlayabilirsiniz.