Sarıgöl'de yetiştiriliyor: Dalında 25 TL'den satılıyor...

Yayınlanma: 03.09.2024 - 15:10

Güncelleme: 03.09.2024 - 15:10

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yetiştirilen Mevlana üzümü 24-25 TL arasında alıcı bulurken üretici üzümlerini satmaya başladı. Çekirdekli beyaz tür olan Mevlana üzümü sofralarda tüketildiği gibi özellikle reçel yapımı ve kurutmalık olarak da değerlendiriliyor.

Sarıgöl ve çevresinde yüksek sistemli bağlarda yetiştirilen Mevlana üzümü sayılı bağlarda ve evlerin önünde yetiştiriliyor.

Sarıgöl'de Mevlana türü üzüm üreticisi olan Mesut Akbaş, "Mevlana üzümü zahmetli oluyor. İşçiliği de traktör römorklarının üzerine çıkılarak yapılıyor. Yeni ürünümüzü hayırlısıyla sattık." dedi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise şunları söyledi: "Sarıgöl Ovasında 113 bin dekarda başta Çekirdeksiz Sultaniye üzüm olmak üzere 9 tür üzüm yetiştiriliyor ve bu üzümlerimizin hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan hasat, bir yandan kurutma bir yandan da şaraplık üzüm kesimleri devam ediyor."

Öte yandan Sarıgöl'de Çekirdeksiz Sultaniye üzüm türü başta olmak üzere diğer üzüm türlerinden de evlerde pekmez yapımına başlandığı öğrenildi.