Şarkıcı Karsu Dönmez anne oldu: Bebeğiyle ilk karelerini paylaştı

Türk asıllı Hollandalı sanatçı Karsu, 11 Nisan’da ilk bebeğini dünyaya getirdi. Oğluna “Blues” adını veren Karsu, duygusal paylaşımıyla takipçilerini hem duygulandırdı hem sevindirdi.

Şarkıcı Karsu Dönmez anne oldu: Bebeğiyle ilk karelerini paylaştı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.04.2025 - 10:35

Ünlü şarkıcı, piyanist ve besteci Karsu, uzun süredir birlikte olduğu Mike Schrama ile geçtiğimiz Temmuz ayında evlenmişti. Türk asıllı Hollandalı sanatçı, geçtiğimiz günlerde anne olduğunu duyurdu. 35 yaşındaki Karsu, 11 Nisan tarihinde ilk oğlunu dünyaya getirdiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

MÜJDELİ HABERİ INSTAGRAM'DAN VERDİ

Hamilelik sürecini takipçileriyle paylaşan Karsu, doğumun ardından peş peşe yaptığı paylaşımlarla hem oğlunun doğum tarihini hem de ismini duyurdu. Karsu, duygusal mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dokuz ay boyunca Mike’a hep şunu söyledim: ‘Bahçedeki elma çiçekleri açmaya başladığında, oğlumuz dünyaya gelecek.’ Ve 11 Nisan’da doğdu: Blues Dönmez Schrama. Artık baharlar her zamankinden daha güzel olacak. Anne ve baba olarak, kalbimizin en derininde filizlenen, adını bile bilmediğimiz bir sevgiyle tanıştık.”

CİNSİYETİNİ İSTANBUL'DA AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda İstanbul’a gelen Karsu, bir etkinlik sırasında bebeğinin erkek olduğunu açıklamıştı. Karsu’nun oğluna verdiği isim olan "Blues", hem müzikal bir gönderme hem de anlam yüklü bir tercih olarak dikkat çekti.


Etiketler: #Karsu

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