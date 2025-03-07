Karsu baby shower yaptı: Özel anları sosyal medyadan paylaştı
Karsu Dönmez, doğumuna kısa bir süre kala baby shower düzenledi ve bu özel anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Ünlü şarkıcı Karsu Dönmez, geçtiğimiz temmuz ayında Hollandalı eşi Mike Schrama ile dünyaevine girmişti.
Kısa bir süre önce hamile olduğunu duyuran ve bir erkek bebek beklediğini açıklayan Karsu, eşiyle birlikte büyük bir heyecanla bebeklerini kucaklarına almayı bekliyor.
Doğumuna kısa bir süre kala bir baby shower düzenleyen Karsu Dönmez, bu özel anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Paylaşımına "Sevgili ailemle baby shower. Hepiniz benim için dünyasınız" notunu ekleyen ünlü şarkıcı, mutluluğunu sevenleriyle paylaşarak büyük beğeni topladı.
Etiketler: #Karsu Dönmez #baby shower
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