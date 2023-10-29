Cumhuriyetimizin 100.Yılı

Şarkıcı Kuş'un 'nitelikli cinsel saldırı' davasından beraat etmesine bakanlık, itiraz etti: Karar usul ve yasaya aykırı

Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında, 27 Şubat 2022 tarihinde Aydın’daki bir otelde B.B’ye (21) yönelik “nitelikli cinsel saldırı” iddiasıyla açılan davanın duruşması Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen ay görüldü. Duruşmada Kuş beraat etti. Duruşma savcısı karara itiraz ederek mahkemeye istinaf için “süre tutum” talebinde bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise mahkemenin gerekçeli kararına ilişkin itiraz dilekçesi yolladı.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 29.10.2023 - 03:00
Şarkıcı Kuş'un 'nitelikli cinsel saldırı' davasından beraat etmesine bakanlık, itiraz etti: Karar usul ve yasaya aykırı
Abone Ol google-news

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dilekçesinde, “Mağdurun olaydan dört gün sonra şikâyetçi olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtilmişse de dört günlük sürenin makul süreyi aşmadığı kanaatindeyiz. Kaldı ki mağdurun somut olayın etkisini atlatmakta güçlük çektiği ifade edilmiştir, yalnızca bu husus dahi süreyi makul bir süre haline getirmektedir. Ayrıca somut olayın özelliğine göre dört günlük süreden çok daha uzun sürelerde, aylar ve hatta yıllar sonra mağdurların şikâyette bulunması makul bir süre olarak karşılanabilecektir” denildi.

Dilekçenin devamında ise şu ifadelere yer verildi:

“Mağdurun beyanları, mağdurun sanığa iftira atmasını gerektirecek dosya kapsamında herhangi bir delile rastlanmamış olması durumları birlikte değerlendirildiğinde yerel mahkemenin vermiş olduğu beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu düşünüyoruz. Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararının usul ve yasaya aykırı olması sebebi ile bozulmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz.” 


Kurtuluş Kuş aile ve sosyal hizmetler bakanlığı cinsel istismar

İlgili Haberler

Beraat eden Şarkıcı Kurtuluş Kuş davasında yeni gelişme: Duruşmanın savcısından itiraz...

Beraat eden Şarkıcı Kurtuluş Kuş davasında yeni gelişme: Duruşmanın savcısından itiraz...
Şarkıcı Kurtuluş Kuş için istenen yurtdışı yasağı talebi reddedildi!

Şarkıcı Kurtuluş Kuş için istenen yurtdışı yasağı talebi reddedildi!
Şarkıcı Kurtuluş Kuş'un nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı dava 14 Haziran’da görülecek

Şarkıcı Kurtuluş Kuş'un nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı dava 14 Haziran’da görülecek

En Çok Okunan Haberler