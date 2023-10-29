Şarkıcı Kuş'un 'nitelikli cinsel saldırı' davasından beraat etmesine bakanlık, itiraz etti: Karar usul ve yasaya aykırı

Yayınlanma: 29.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.10.2023 - 06:13

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dilekçesinde, “Mağdurun olaydan dört gün sonra şikâyetçi olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtilmişse de dört günlük sürenin makul süreyi aşmadığı kanaatindeyiz. Kaldı ki mağdurun somut olayın etkisini atlatmakta güçlük çektiği ifade edilmiştir, yalnızca bu husus dahi süreyi makul bir süre haline getirmektedir. Ayrıca somut olayın özelliğine göre dört günlük süreden çok daha uzun sürelerde, aylar ve hatta yıllar sonra mağdurların şikâyette bulunması makul bir süre olarak karşılanabilecektir” denildi.

Dilekçenin devamında ise şu ifadelere yer verildi:

“Mağdurun beyanları, mağdurun sanığa iftira atmasını gerektirecek dosya kapsamında herhangi bir delile rastlanmamış olması durumları birlikte değerlendirildiğinde yerel mahkemenin vermiş olduğu beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu düşünüyoruz. Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararının usul ve yasaya aykırı olması sebebi ile bozulmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz.”