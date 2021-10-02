Şarkıcı Linet: "Stresten mide kanaması geçirdim"
Ünlü şarkıcı Linet, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda mide kanaması geçirdiğini açıklayan şarkıcı, "10 gün yoğun bakımda yattım. Baya stresli ve zor bir dönemdi. 47 kiloya kadar düştüm" diye konuştu.
Şarkıcı Linet, 1.5 ay önce mide kanaması geçirdiğini itiraf
etti. Nişantaşı’nda görüntülenen ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü
sanatçı, "Yurt dışında olduğum dönemde mide kanaması geçirdim.10 gün yoğun
bakımda yattım. Baya stresli ve zor bir dönemdi. 47 kiloya kadar düştüm"
dedi.
Linet sözlerini şöyle sürdürdü:
"Daha öncede mide ameliyatı olmuştum. Mideme kelepçe
taktırmıştım. Ama yaşadığım sıkıntının bununla alakası yok. Stres ve sıkıntıdan
dolayı olmuş."
"SAHNE YAPABİLMEK İÇİN CİDDİ PARAYA İHTİYAÇ VAR”
Haber Global’de yer alan habere göre; hayranlarını
şaşırtacak projeleri olduğunu söyleyen Linet, İrem Derici’nin geçtiğimiz
günlerde çıktığı sahne için 400 bin TL harcamasına, “5-6 yıldır açık havada
konser veriyorum. Kazancı bırakın, kendi cebimden verdiğim paralarla sahne şovu
hazırlıyorum. Sanatçılar para kazanmak için ve daha büyük kitlelere ulaşabilmek
için bunu yapıyorlar. Ama bu sahneleri yapabilmek için gerçekten ciddi bir
paraya ihtiyaç var. Ben hiç adil bulmuyorum. Bu sene sırf bu yüzden sahneye
çıkmayacaktım. Benim bahsettiğim sürprizler müzikal anlamda olacak” dedi.
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