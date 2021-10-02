Şarkıcı Linet: "Stresten mide kanaması geçirdim"

02 Ekim 2021 Cumartesi, 13:12

Şarkıcı Linet, 1.5 ay önce mide kanaması geçirdiğini itiraf etti. Nişantaşı’nda görüntülenen ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, "Yurt dışında olduğum dönemde mide kanaması geçirdim.10 gün yoğun bakımda yattım. Baya stresli ve zor bir dönemdi. 47 kiloya kadar düştüm" dedi.

Linet sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha öncede mide ameliyatı olmuştum. Mideme kelepçe taktırmıştım. Ama yaşadığım sıkıntının bununla alakası yok. Stres ve sıkıntıdan dolayı olmuş."

"SAHNE YAPABİLMEK İÇİN CİDDİ PARAYA İHTİYAÇ VAR”

Haber Global’de yer alan habere göre; hayranlarını şaşırtacak projeleri olduğunu söyleyen Linet, İrem Derici’nin geçtiğimiz günlerde çıktığı sahne için 400 bin TL harcamasına, “5-6 yıldır açık havada konser veriyorum. Kazancı bırakın, kendi cebimden verdiğim paralarla sahne şovu hazırlıyorum. Sanatçılar para kazanmak için ve daha büyük kitlelere ulaşabilmek için bunu yapıyorlar. Ama bu sahneleri yapabilmek için gerçekten ciddi bir paraya ihtiyaç var. Ben hiç adil bulmuyorum. Bu sene sırf bu yüzden sahneye çıkmayacaktım. Benim bahsettiğim sürprizler müzikal anlamda olacak” dedi.