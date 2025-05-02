Şarkıcı Yalın hakkında çıkan iddialara yanıt verdi
Ünlü şarkıcı Yalın, hakkında dile getirilen iddialara ilişkin açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı hakkında bir programda, restoran çalışanını azarladığı iddia edilmişti.
Bir komedi programında, bir hayranı ünlü şarkıcı Yalın'ın restoran çalışanını azarladığını iddia etmişti. Bu iddia sosyal medyada gündem olmuştu.
Söz konusu iddiaların ardından ünlü şarkıcıdan açıklama geldi.
Instagram hesabından paylaşım yapan şarkıcı, "Sosyal medyada benimle ilgili paylaşılan hikâye tamamen gerçek dışıdır. Hayatım boyunca herkese karşı saygılı olmaya özen gösterdim. Eğer istemeden birini kırmışsam da hemen özür dilerim. Keşke sosyal medyada karşılaştığımız bilgileri paylaşmadan önce doğruluğunu sorgulasak ve kalp kırmasak..." ifadelerini kullandı.
Etiketler: #açıklama #sosyal medya #Yalın
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Göreceksiniz, dayanamayacaklar'
- Konya'da CHP'ye silahlı saldırı!
- Saldırganla ilgili ilk ayrıntılar ortaya çıktı!
- Yandaş gazeteci Pazarcı'dan çirkin ifadeler
- Daire başkanı yargıdan şikâyetçi
- Ünlü ekonomistten altın yatırımcılarına uyarı!
- Rasim Ozan Kütahyalı'nın koruma kararı kaldırıldı
- 'Büyük günah, masum gösterilemez'
- Miras davasında karar çıktı!
- Bakan Yerlikaya'dan 'CHP'li şoför' açıklaması