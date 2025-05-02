Şarkıcı Yalın hakkında çıkan iddialara yanıt verdi

Ünlü şarkıcı Yalın, hakkında dile getirilen iddialara ilişkin açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı hakkında bir programda, restoran çalışanını azarladığı iddia edilmişti.

Şarkıcı Yalın hakkında çıkan iddialara yanıt verdi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.05.2025 - 19:48

Bir komedi programında, bir hayranı ünlü şarkıcı Yalın'ın restoran çalışanını azarladığını iddia etmişti. Bu iddia sosyal medyada gündem olmuştu. 

Söz konusu iddiaların ardından ünlü şarkıcıdan açıklama geldi.

Instagram hesabından paylaşım yapan şarkıcı, "Sosyal medyada benimle ilgili paylaşılan hikâye tamamen gerçek dışıdır. Hayatım boyunca herkese karşı saygılı olmaya özen gösterdim. Eğer istemeden birini kırmışsam da hemen özür dilerim. Keşke sosyal medyada karşılaştığımız bilgileri paylaşmadan önce doğruluğunu sorgulasak ve kalp kırmasak..." ifadelerini kullandı.


Etiketler: #açıklama #sosyal medya #Yalın

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