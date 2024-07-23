Şartlarını açıkladı: Anna Faris, Korkunç Bir Film serisine dönecek mi?
"Korkunç Bir Film" serisinde rol alan oyuncu Anna Faris, seriye dönmek için şartlarını açıkladı.
Paramount ve Miramax, geçtiğimiz aylarda "Korkunç Bir Film" serisini yeniden başlatmayı planladıklarını duyurdu. Daha önce ilk dört filmde yer alan Anna Faris, hazırlıkları süren seri hakkında konuştu.
People'a konuşan oyuncu, seriye yeni bir filmle dönmesi için ne gerektiği sorusunu yanıtladı. Farris, korku parodisi serisinde Brenda'yı canlandıran eski rol arkadaşı Regina Hall'la birlikte oynayabilirse, "Cindy karakterini yeniden canlandırmayı çok isteyeceğini" söyledi.
Faris, "Regina'yla tekrar çalışmayı çok isterim. Onu çok seviyorum. Tüm gün birbirimizi kıkırdatırdık. Cevabım Regina Hall olurdu. Ve para. Ama en çok Regina" dedi.
Faris ve Hall, serinin ilk 4 bölümünde birlikte rol almıştı.
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