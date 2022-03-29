Seda Sayan: 'Kadınların mücevhere ulaşması ve alım gücü kolaylaştı'
Müzisyen Çağlar Ökten ile evlenmeye hazırlanan magazin ünlüsü Seda Sayan, önceki gün mücevher fuarında görüntülendi. Sayan, burada yaptığı açıklamada kadınların mücevhere ulaşmasının ve alım gücünün kolaylaştığını savundu.
Son olarak müzisyen Çağlar Ökten ile evlilik hazırlığı içinde olan Seda Sayan, önceki gün mücevher fuarında görüntülendi.
Posta'dan Ali Keser'in haberine göre, Sayan, "Ben mücevher kadınıyım. Kadınların mücevhere ulaşması, alım gücü kolaylaştı. Ben senelerin Seda’sıyım, böyle görkemli yüzükler bende olmayacak da kimde olacak" dedi.
"BENDE OLMAYACAK DA KİMDE OLACAK?"
Sayan, "Çağlar evlilik teklif ederken tam tur bir yüzük taktı. Onun dışındakileri ben aldım. Senelerin Seda’sıyım, bende olmayacak da böyle görkemli yüzükler, kimde olacak? Takıya düşkünlüğüm malum" ifadesini kullandı.
Çek Cumhuriyeti’nde 20 Mayıs’ta 7’nci kez gelin olmak için gün sayan Seda Sayan şunları söyledi:
"Prag Büyükelçimiz Egemen Bağış kıyacak nikahımızı. Şahitler belli ama haklarında detay vermek istemiyorum şimdilik.
"Nikah sonrası bir yemek daveti vermeyi düşünüyoruz. Gelinliğim sade ve abartısız olacak.
"Çağlar vokalistlik yapıyordu. Ama bundan sonra tek başına sahneye çıkacak."
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