Seda Sayan'dan kötü haber! Programa ara verildi
Seda Sayan'ın koronavirüse yakalandığı ve bu nedenle programına ara verildiği iddia edildi.
Seda Sayan'ın sezon başından beri sunduğu "Sabahın Sultanı" programı bu sabah ekrana gelmedi.
Sayan'ın sosyal medya hesabından programa kısa bir süre sağlık arası verileceği açıklaması paylaşıldı. Yılbaşı akşamı Bakırköy'de bir mekanda sahne alan Seda Sayan'ın koronavirüse yakalandığı iddia edildi.
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