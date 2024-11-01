Yayınlanma: 01.11.2024 - 22:27

Güncelleme: 01.11.2024 - 22:27

Ömer'in üniversiteden arkadaşı olan Cansu karakterine Semra San hayat veriyor. Peki, Semra San kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Cansu'su kaç yaşında, nereli?

SEMRA SAN KİMDİR?

Semra San, 23 Aralık 1984 yılında Almanya'nın Speyer eyaletinde doğdu. Aslen Balıkesir'li olan San, ilkokul, orta okul, lise ve üniversite eğitimlerini de Almanya'da tamamladı. 2001 yılında başladığı Mannheim Üniversitesi Eczacılık bölümünü 2005'te tamamladı.

Üniversite eğitimi sürerken Türk Halk Müziği ve tiyatro eğitimi gören San, 2011 yılında Ayla Algan ve Süeda Çil'den oyunculuk eğitimi aldı. "Para Adamı Bozar"dan sonra 2012'de "Duy Sesimi" albümünü Musicom Production etiketiyle çıktı. 5 albüm sahibi olan San, 2016'da Belçim Bilgin ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini oynadığı"Kördüğüm" dizisinde oynamıştı.