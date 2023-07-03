Şef Osman Sezener kimdir? Osman Sezener kaç yaşında, evli mi?

Yayınlanma: 03.07.2023 - 14:49

Güncelleme: 03.07.2023 - 14:49

Osman Sezener, Jüri kadrosunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya'nın yer aldığı MasterChef 2023'ün konuk jurisi oldu. MasterChef 2023 yarışması heyecanlı bir giriş yaparak gündemde yerini aldı. Somer Sivrioğlu'nun henüz yer almadıı yarışma konuk juriler ile devam ediyor. Yeni haftanın konuk jurisi şef Osman Sezener oldu.



OSMAN SEZENER KİMDİR?



Osman Sezener, 1982 yılında İzmir'de doğdu. İzmir Amerikan Lisesi'nden mezun oldu. Bilkent Turizm ve Otel İşletmeciliği'nde okuduktan sonra New York French Culinary'de eğitimini tamamladı. ABD, İtalya ve İstanbul'un önemli mutfaklarında çalıştı. Farklı ülkelerdeki çalışma deneyiminden sonra İzmir'e dönen Sezener, ailesinin Ristorante Pizzeria Venedik markasını yeni markalarla büyütmek için çalışmalara başladı; Venedik Catering ve Venedik Pizza Express'i yarattı. OD Urla, 2018 yılının son aylarında Sezener'in aile zeytinliğinin bulunduğu Urla'da ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatmak için kapılarını açtı.

OSMAN SEZENER EVLİ Mİ?

Ünlü şef Osman Sezener, Ecem Sezener ile evli. Çiftin bir oğlu var.