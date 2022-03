Pera Palas'ta Gece Yarısı konusu ne, oyuncuları kimler? 1919 yılının İstanbul'una yolculuk

03 Mart 2022 Perşembe, 16:42

2016 yılında ülkemizde hizmet vermeye başlayan online dizi-film platformu Netflix, yerli yapımlara bir yenisini daha ekledi. Televizyon ekranlarında yayınlanan birbirinin benzeri dizilerden bunalan izleyiciler, internetten yayın yapan dizi-film platformlarına her geçen gün daha fazla ilgi gösteriyor. Çekimleri 2021 yılında tamamlanan 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisi; çekimleriyle, mekanlarıyla, konusuyla, oyuncularıyla son dönemin en çok ilgi gören yerli yapımlarından biri oldu. Dram ve tarih türündeki iddialı dönem dizisinin basın gösterimi de bir hayli ilgi çekiciydi.

PERA PALAS'TA GECE YARISI FRAGMAN

PERA PALAS'TA GECE YARISI NEREDE YAYINLANIYOR?

1919 yılında İstiklal Harbi'ni başlatan Mustafa Kemal Atatürk'e atıfta bulunmasıyla ilgi odağı olan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi, online dizi-film platformu Netflix'te yayınlanıyor. Her biri 45 dakikalık 8 bölümden oluşan 1. sezonu 3 Mart 2022 Perşembe günü Netflix içerik kütüphanesine eklenen dizinin 2. sezonunun çekilip çekilmediğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

PERA PALAS'TA GECE YARISI 2. SEZON NE ZAMAN?

Bilindiği üzere, Netflix birden fazla sezonu olan dizilerin çekimlerini tek seferde gerçekleştiriyor. Örneğin, 3 sezondan oluşan 'Atiye' dizisinin tüm bölümlerinin çekimleri 2019 yılında tamamlanmış, her yıl bir sezon izleyiciyle buluşmuştu.

Şayet Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın 2. sezonu çekilmişse, önümüzdeki eylül ayında veyahut 2023 yılının ocak ayında izleyiciyle buluşabilir. Netflix'in aylık ücretinin 27-55 TL arasında değiştiğini belirtelim.

PERA PALAS'TA GECE YARISI KONUSU NE?

Dizi, genç bir gazeteci olan Esra'nın İstanbul'daki efsanevi Pera Palas Oteli ile karşılaşmasını konu alıyor. Otel hakkında yazı yazmak üzere görevlendirilen Esra, yanlışlıkla tarihi odalardan birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfeder.

Böylece, geçmişe doğru bir yolculuk yapar ve modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e karşı düzenlenen siyasi bir komplonun ortasına düşer. Artık Esra, kurnaz otel müdürü Ahmet ile birlikte Türkiye tarihinin akışını ve geleceğini korumak zorundadır.

Fakat, Esra, İstanbul'un en çılgın kulübünün sahibi, yakışıklı ve gizemli Halit ile tanışır tanışmaz, 1919 İstanbul'unda hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını ve kimsenin aslında söylediği kişi olmadığını anlar.

PERA PALAS'TA GECE YARISI HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Netflix'in iddialı dizisi Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi, yazar Charles King'in 'Midnight at the Pera Palace' adlı ödüllü kitabından uyarlandı. 2019 yılında yayımlanan kitap hakkında; The Sunday Telegraph gazetesi, "Zekice ve fazlasıyla eğlenceli, muhteşem bir şekilde araştırılmış ve derinden nüfuz ediyor" yorumu yapılırken, The New York Times Book Review'deki değerlendirmede ise, "Kentin içinden geçen karakterleri ve dönemleri büyüleyici bir şekilde yansıtıyor" ifadelerine yer verildi.

Charles King'in 'Pera Palas'ta Gece Yarısı-Modern İstabul'un Doğuşu' (Midnight at the Pera Palace) adlı kitabı ortalama 45 TL'ye satılıyor.

PERA PALAS'TA GECE YARISI OYUNCULARI KİMLER?

Karga Seven Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği, Elif Usman'ın senaryosunu kaleme aldığı, Emre Şahin ve Nisan Dağ'ın yönetmenliğini yaptığı Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncu kadrosunda; Hazal Kaya (Esra), Tansu Biçer, Selahattin Paşalı (Halit), Engin Hepileri, Hakan Dinçkol, Yasemin Szawlowski (Sonia), James Chalmers (George), Ahmet Varlı, Nergis Öztürk, Murat Kılıç, Ergun Metin, Clare Louise Frost (Agatha Christie), Jordan J Gallagher (Lover) gibi isimler yer alıyor.

PERA PALAS'TA GECE YARISI NEREDE ÇEKİLDİ?

Güçlü kadrosuyla dikkat çeken Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin büyük bir bölümü, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çekildi. Sekapark'ta 300 bin metrekare açık alana ve 55 bin metrekare kapalı alana kurulan Avrupa'nın en büyük film platosunda gerçekleştirilen çekimlerde, İstiklal Caddesi'nin nostaljik tramvayından Beyoğlu'nun meşhur mekanlarına kadar 1920'lerin her detayına yer verildi. Dizinin bazı bölümleri ise Pera Palas Oteli'nde çekildi.

PERA PALAS OTELİ NEREDE?

Dizinin ana teması olan Pera Palas Oteli, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki Beyoğlu ilçesinin Tepebaşı semtinde yer alıyor. Pera Palas Oteli'nin açık adresi ise şöyle: Evliya Çelebi Mahallesi, Meşrutiyet Caddesi No: 52, PK: 34430 Beyoğlu-İstanbul.

Pera Palas Oteli'nin tarihi ise 19. yüzyıla kadar uzanıyor. Avrupa'nın efsane tren hattı Orient Express, 1888 yılında Paris-İstanbul seferlerine başladığında, İstanbul'da Orient Express yolcularının alışkın oldukları yüksek standartlı bir otel yoktu. Bu boşluk Pera Palas ile giderildi.

1892 yılında çalışmalara başlanan otel, 1895 yılında açılış balosu ile resmen hizmete girdi. Pera Palas Oteli, Haliç'in muhteşem manzarasını gören, kültürel faaliyetleri ve sosyal aktiviteleri nedeniyle 'küçük Avrupa' olarak biliniyordu.

Orient Express'in o dönemki sahibi olan La Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens, 1896 yılında kendi işletme şirketini kurarak Levanten mimar Alexandre Vallaury'nin tasarladığı Pera Palas Otel'in yarı mülkiyetini aldı.

Otel, Birinci Dünya Savaşı'na kadar son derece parlak bir dönem geçirmişti. Pera Palas Oteli, İstanbul'un birçok ilkleri barındırıyordu; İstanbul'da Osmanlı sarayları dışında elektriğin verildiği, ilk elektrikli asansörün ve ilk akar sıcak suyun bulunduğu binaydı. Türkiye'nin Avrupa standartlarındaki ilk oteli olan Pera Palas Oteli, kuruluşundan itibaren tarihi olaylara tanıklık ederek kent kültürünün çok önemli simgelerinden biri haline geldi.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, PERA PALAS'TA NE ZAMAN KALDI?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Pera Palace Oteli'nin gelmiş geçmiş en değerli misafiri olan Mustafa Kemal Atatürk, burada ilk kez 1917 yılında konakladı. O yıldan sonra, savaş ve barış dönemlerinde defalarca Pera Palace Oteli'nde kaldı.

Cephe dönüşlerinde adeta evi gibi kullandığı, ülke için önemli kararlar aldığı ve üst düzey misafirlerini ağırladığı 101 numaralı oda, doğumunun 100. yılı olan 1981 yılında, Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi eşyalarının da sergilendiği bir müze oda haline getirildi.

Büyük önderin kıyafet, şapka, ayakkabı ve gözlük gibi özel eşyalarının bulunduğu oda, günümüzde ziyaret edilebiliyor. Pera Palace Oteli, Mustafa Kemal Atatürk'ün eşyalarını ve 20. yüzyılın başlarına ait kitap, dergi, halı ve madalya gibi ögeleri toplamaya devam ediyor.

Atatürk Müze Odası'nın her gün 11.00-12.00 ve 15.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaretçilere açık olduğunu belirtelim.

PERA PALAS OTELİ'NDE NEDEN AGATHA CHRISTIE ODASI VAR?

Dünyanın en ünlü polisiye romanı yazarlarından Agatha Christie, 1926-1932 yılları arasında birçok kez Pera Palas Oteli'nde konakladı.

En ünlü romanlarından 'Doğu Ekspresi'nde Cinayet'i, ziyaretlerinden biri sırasında 411 numaralı odasında yazdığı biliniyor. Kayıp günlüğü ve kaldığı odanın esrarı günümüzde bile hâlâ çözülemedi.

Günlüğün daha sonra bu odada bulunan anahtarının replikası ile eski tip bir daktilo da, Agatha Christie'nin anısına bu odada sergileniyor. Antika mobilyalarla, siyah ve bordo renklerde döşenen odada, değişik dillerde ve farklı yıllarda basılmış nadide Agatha Christie kitapları da bulunuyor.