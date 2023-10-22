Yayınlanma: 22.10.2023 - 12:05

Güncelleme: 22.10.2023 - 12:05

Usta oyuncu Selahattin Taşdöğen bir sokak röportajında Filistin ile ilgili “İnsan olarak, vicdan olarak çok rahatsızım. Tabii ki orada çocuklar, bebekler katlediliyor. Hayır diyorum ama bir bakıma da bu Filistin halkı bu Araplar bunu hak ediyor” dedi. Bu sözlerin ardından birçok insan usta oyununun hayatını ve nereli olduğunu merak etmeye başladı. Peki Selahattin Taşdöğen kimdir, kaç yaşında, nereli?

SELAHATTİN TAŞDÖĞEN KİMDİR?

1951 yılında doğan usta oyuncu Selahattin Taşdöğen 1986 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. Kariyeri boyunca çeşitli tiyatro oyunları, dizi ve filmlerde rol aldı. Kardeşleri Erkan Taşdöğen ve Naci Taşdöğen de kendisi gibi oyunculuk yapmaktadır.

2010 yazında, yine kendisi gibi oyuncu olan Nevin Yılmaz ile Üsküdar, İstanbul'da evlendi. Taşdöğen, bundan önce ikinci eşi ile iki kez olmak üzere üç defa evlenmiştir. Selahattin Taşdöğen seslendirme sanatçısı Selay Taşdöğen'in babasıdır.

Selahattin Taşdöğen aynı zamanda bir öğretmendir. Dokuz yılı aşkın bir süre çeşitli okullarda resim-iş, sanat tarihi ve turizm öğretmenliği yapıyor. Sanatçının görev aldığı tiyatrolar; Bakırköy Komedi Tiyatrosu, İstanbul Tiyatrosu, Ercan Yazgan Tiyatrosu, Kenan Büke Tiyatrosu, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları, Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu, Yasemin Yalçın Tiyatrosu.

SELAHATTİN TAŞDÖĞEN KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Selahattin Taşdöğen 72 yaşındadır ve Erzurum'da doğmuştur.

SELAHATTİN TAŞDÖĞEN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE YER ALDI?