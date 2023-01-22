Selçuk Yöntem'den yıllar sonra gelen 'Adnan Ziyagil' yorumu: 'Boynuzlu' gibi sözler çok çirkin

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 10:45

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 10:46

Birkaç hafta önce izleyiciyle buluşan 'Sevda Mecburi İstikamet' filminde Selin Şekerci ile birlikte başrol oynayan ve Selim karakterine hayat veren Selçuk Yöntem, Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz kararkteri Adnan Ziyagil hakkında açıklamalarda bulundu.

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Yöntem, "Aldatılan adam ezikliği, boynuzlu gibi çirkin söylemler, toplumun yarattığı çok kendine güvensiz laflar. Böyle kodlamamak gerekiyor. Her kim ne yaparsa kendine yapar, kendini aldatır aldatan" dedi.

"ADNAN BEY DİYE ANILMAK BENİ RAHATSIZ ETMİYOR"

Yöntem, "Aşk-ı Memnu final yapalı neredeyse 12 yıl oldu ama biz halen tekrarlarını izliyoruz. Unutamıyoruz ve siz halen çoğu insan için Adnan Bey’siniz. Bu, sizi rahatsız ediyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Aksine, mutlu ediyor. Seyirci o karakteri çok sevdi. Her yıl iki kez yayımlanıyor ve tazeliğini hiç yitirmiyor. Konu olarak ve yapım olarak da tazeliğini yitirmiyor. 12 yıllık o jargon, o kostümler, eskimiyor. Müzik bile öyle. Bıraktığınız yerden tekrar izliyorsunuz. Ben bile defalarca izliyorum."

Usta oyuncu, "'Adnan Bey yüzünden aldatılan adam imajı üzerime yapıştı' diye sitem ettiğiniz olmuyor mu?" sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Yoo! Aldatılan adam imajının yapışmasını değil de aldatanı konuşmak lazım. Aldanan değil aldatan suçludur. Aldatılan adama üzülerek bakmak kadar yanlış bir şey yok. Çünkü o gayet namuslu, saf ve temiz bir şekilde hayatını yaşıyor. Aldatılan adam ezikliği, boynuzlu gibi çirkin söylemler, toplumun yarattığı çok kendine güvensiz laflar. Böyle kodlamamak gerekiyor. Her kim ne yaparsa kendine yapar, kendini aldatır aldatan."