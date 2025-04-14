Selin Şekerci korkunç bir hastalık sürecinden geçtiğini açıkladı: 'Covid'e el öptüren bir salgın'

Yayınlanma: 14.04.2025 - 15:49

Güncelleme: 14.04.2025 - 15:49

Melekler Korusun ve Kaçak Gelinler gibi projelerle tanınan Selin Şekerci, uzun süredir ekranlardan uzak bir dönem geçiriyor. Ünlü oyuncu, son günlerde ciddi bir hastalıkla mücadele ettiğini açıkladı. 15 gündür influenza virüsüyle savaştığını belirten Şekerci, hastalığın etkilerini ve yaşadığı zorlu süreci Instagram hesabından duyurdu.

“Stres bağışıklığımı öldürür, çocukluğumdan beri lanetim” diyen Şekerci, hastalığın etkilerinin COVID-19’u aratmadığını ifade etti. Günlerce süren ateş, mide bulantısı ve ağrı şikâyetleri yaşadığını belirten oyuncu, virüsün oldukça dirençli ve yıpratıcı olduğunu söyledi.

Ayrıca stresin etkisiyle yüzünde rozaların da arttığını belirten Şekerci, paylaşımına şu notu ekledi:

“Selamlar, 15 gündür korkunç bir hastalık sürecinden geçiyorum. Stres benim bağışıklığımı öldürür, çocukluğumdan beri lanetim. Allah kimsenin başına vermesin. Günlerce geçmeyen ateş, ağrı, mide bulantıları... Covid’e el öptüren berbat bir salgın. Bağırsaklar pert, iyileşiyor muyum derken başka bir şeyle uyanmalı, sürprizli, doludizgin bir virüs. Toplamaya çalışıyorum. Biraz daha iyiyim gibi. Yüzümdeki rozalarım da stresten coştuğundan azcık filtre yaptığım fotoğrafımla durum güncellemesi yapayım istedim. Özetle: sağlık çok önemli!”

Paylaşımıyla hem sağlık durumunu duyuran hem de takipçilerine “sağlığın kıymetini bilin” mesajı veren Selin Şekerci’ye geçmiş olsun dilekleri yağdı.