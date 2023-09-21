Yayınlanma: 21.09.2023 - 15:10

Güncelleme: 21.09.2023 - 15:10

Birçok dizi ve filmde oynayan Selma Ergeç'in hayatı merak ediliyor. Selma Ergeç'in oynadığı diziler araştırılıyor. Peki, Selma Ergeç kimdir, kaç yaşında, nereli? Selma Ergeç hangi dizi ve filmlerde oynadı?

SELMA ERGEÇ KİMDİR?

Selma Ergeç 1 Kasım 1978'de Almanya'da doğdu. Babası Adanalı Türk bir doktor, annesi ise Alman bir hemşireydi.

Yurt dışında tıp fakültesinde okurken öğretiminin üçüncü yılında Türkiye'ye staja geldi. Öğretimine altı ay ara vermek isterken eroin bağımlısı bir genç kız için oyuncu arandığını gördü ve tıp fakültesinden ayrıldı.

Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada da derecesi olan tescilli bir profesyonel modeldir. Emre Altuğ'un Gidecek Yerim mi Var? şarkısının video klibinde oynadı.

Selma Ergeç, oyunculuğa Böyle mi Olacaktı ile başladı, ardından Yarım Elma, Şöhret, Körfez Ateşi, Hırçın Kız gibi dizilerde rol aldı. "Asi" adlı dizide "Defne" karakterini canlandırdı ve bu dizi ile birlikte tanınmaya başladı. "Sis ve Gece" filminde Uğur Polat'la, "Ses" filminde ise Mehmet Günsür ile başrolü paylaştı. Halide Edib Adıvar'ın bir romanından uyarlanan "Kalp Ağrısı" adlı dizide "Azize" karakterini, "Muhteşem Yüzyıl" adlı dizide de üç sezon boyunca Hatice Sultan'ı canlandırdı.

Oyuncu 26 Eylül 2015'te Can Öz ile evlenmiştir. Çiftin düğünü Selma Ergeç'in Almanya'da iken yaşadığı kasabada gerçekleşti. Çiftin Yasmin ismini verdikleri kızı 8 Nisan 2016'da dünyaya geldi.

SELMA ERGEÇ HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Filmler:

2007 Sis ve Gece

2010 Ses

2013 Senin Hikayen

2014 Kırımlı

2021 Mevlana Mest-i Aşk

Diziler:

1997 Böyle mi Olacaktı

2002-2003 Yarım Elma

2005 Şöhret

2007 Hırçın Kız

2007-2009 Asi

2010 Kalp Ağrısı

2011-2013 Muhteşem Yüzyıl

2014-2015 Gönül İşleri

2017 Vatanım Sensin

2021-2023 Camdaki Kız

2018 Yaşamayanlar

2021 Atiye