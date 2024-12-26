Yayınlanma: 26.12.2024 - 10:28

Güncelleme: 26.12.2024 - 10:28

Rıza Kocaoğlu ve Sera Kutlubey'in aşk yaşadığı iddia edildi. Yurttaşlar, Sera Kutlubey'in hayatını merak etti. Peki, Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, nereli? Sera Kutlubey dizileri

SERA KUTLUBEY KİMDİR?

Kutlubey, 24 Ekim 1997 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini, 2016 yılında Kehribar dizisi ile yaşayan Kutlubey, akabinde Babam ve Ailesi dizisinde rol aldı. 2017 yılında İsimsizler dizisinde "Seher" karakterini canlandırdı ve 2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde "Cemre Yılmaz" rolü ile dikkat çekti. 2022-2023 yılları arasında yayımlanan İyilik dizisinde "Damla" karakterini oynadı.

İlk romanı, Plüton'un Düş'üşü, 2022'de çıktı.

2023 yılında Adım Farah dizisinde de yer aldı. Oyuncu 46. Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi dizi çifti ödülünü Zalim İstanbul dizisindeki oyunculuğu ile elde etti.

2020 yılında Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri'nden Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülünü kazandı.