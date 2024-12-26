Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, nereli? Sera Kutlubey dizileri
İnci Taneleri dizisinde rol alan Rıza Kocaoğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Yurttaşlar, Sera Kutlubey'in hayatını merak etti. Peki, Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, nereli? Sera Kutlubey dizileri
Rıza Kocaoğlu ve Sera Kutlubey'in aşk yaşadığı iddia edildi. Yurttaşlar, Sera Kutlubey'in hayatını merak etti. Peki, Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, nereli? Sera Kutlubey dizileri
SERA KUTLUBEY KİMDİR?
Kutlubey, 24 Ekim 1997 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini, 2016 yılında Kehribar dizisi ile yaşayan Kutlubey, akabinde Babam ve Ailesi dizisinde rol aldı. 2017 yılında İsimsizler dizisinde "Seher" karakterini canlandırdı ve 2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde "Cemre Yılmaz" rolü ile dikkat çekti. 2022-2023 yılları arasında yayımlanan İyilik dizisinde "Damla" karakterini oynadı.
İlk romanı, Plüton'un Düş'üşü, 2022'de çıktı.
2023 yılında Adım Farah dizisinde de yer aldı. Oyuncu 46. Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi dizi çifti ödülünü Zalim İstanbul dizisindeki oyunculuğu ile elde etti.
2020 yılında Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri'nden Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülünü kazandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Asgari ücret' yanıtı sonrası gözaltına alındı
- ORC Araştırma 2024'ün son anketini açıkladı
- Erdoğan'dan açlık sınırına sadakat!
- Kanal D'den flaş 'Annem Ankara' kararı
- Gözaltına alınan Kadir İpek hakkında yeni gelişme
- 'Senin ne kadar acınacak bir hale geldiğinin...'
- Boykot çağrısı yaptı!
- Suriye’de Aleviler sokağa çıktı
- Asgari ücrete ek zam gelecek mi?
- Müebbet hapse çarptırılan 31 er tahliye edildi