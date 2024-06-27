Serdar Ortaç'ın annesinden çok konuşulacak yorum: 'Oğlumun baba olmasını istemiyorum'
Son dönemde sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamalarda adından söz ettiren Serdar Ortaç'ın annesi Nesrin Ortaç, "Evlenmesini ve baba olmasını istemiyorum. Birliktelikler yaşasın, gezsin, eğlensin. Canı sağ olsun" dedi.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Serdar Ortaç, Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle bir araya geldi. Ortaç'ı dinlemeye gelenler arasında annesi Nesrin Ortaç da vardı.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nesrin Ortaç; "Her konserinde olduğu gibi şimdi de çok heyecanlıyım. Oğlum sigarayı ve alkolü bıraktı. Şimdi görmeye geldim. Takipteyim artık. Bundan sonra bir daha kullanmayacak" dedi.
Nesrin Ortaç, gazetecilerin, "Serdar Ortaç'ın evlenmesini ve baba olmasını istiyor misiniz?" şeklindeki sorusuna, "Evlenmesini ve baba olmasını istemiyorum. Birliktelikler yaşasın, gezsin, eğlensin. Canı sağ olsun. Sağlığı yerinde olsun yeter" yanıtını verdi.
Öte yandan Nesrin Ortaç, uzun yıllardır kronik sinir sistemi hastalığı olarak bilinen Multipl Skleroz (MS) ile mücadele eden oğlu Serdar Ortaç'ın zor zamanlarında kendisine bir şey anlatmasını söyledi. Anne Ortaç, "Serdar bir şey anlatmaz" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücret ve emeklilere refah payı açıklaması
- İnsan kaçakçılığı yapan generale gözaltı!
- 'Bizim Çocuklar' son 16'da!
- İstismar edilen çocuğun babası konuştu
- Erdoğan ve muhabir arasında ilginç diyalog
- İşte EURO 2024'teki eşleşmeler
- İstanbul'da 7 katlı bina çöktü
- Hakan Fidan’a yollanan ifşa mesajı
- Houston Rockets'tan Alperen Şengün kararı
- Erbakan'dan Can Atalay'ın annesine yanıt