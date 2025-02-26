Seren Serengil’den 'toplu intihar' iddiası: 'İhbar geldi'

Ünlü sanatçı Seren Serengil kendisine ait sosyal medya hesabından “Bu bir ihbardır... Toplu intihar olacağı ihbarı geldi” diyerek paylaşım yaptı.

Seren Serengil’den 'toplu intihar' iddiası: 'İhbar geldi'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.02.2025 - 10:06

Ünlü sanatçı Seren Serengil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine gelen ‘toplu intihar’ ihbarını duyurdu. Hayvanlara yönelik katliam ve işkencelerin toplumun psikolojisini bozduğunu belirten Serengil, yetkililere çağrıda bulundu.

"İNTİHAR EDECEKLER"

Seren Serengil, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Artık toplumun psikolojisi tamamen bozulmuştur. Hayvanlara yapılan bu katliamlar ve işkenceler, insanları çaresizce intihara sürükleme aşamasına kadar getirmiştir.

Biraz önce bir telefon aldım. Hayvanların toplu şekilde öldürüleceği bilgisi paylaşıldı ve bunu duyan hayvanseverlerin, hayvanlar öldürüldüğü takdirde barınak önünde toplu intihar edeceklerini açıkladıkları bildirildi.

Belediyeye uyarım: Bu insanlar eğer hayatlarına son verirlerse bunun sebebi siz olmayın. O canlara sakın zarar vermeyin!"

Seren Serengil’in bu paylaşımı, başta Bodrum Hayvan Hakları Platformu olmak üzere birçok platformda hızla yayıldı.


Etiketler: #Seren Serengil

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