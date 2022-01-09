Seren Serengil’in acı günü: 'Avazım çıktığı kadar hiç kimsenin arkasından ağlamamıştım'
Sunucu ve şarkıcı Seren Serengil'in yakın arkadaşı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Serengil, "Avazım çıktığı kadar böğüre böğüre hiç kimsenin arkasından ağlamamıştım" dedi.
Seren Serengil’in 23 yıldır danışmanlığını yapan dostunun 20
yıllık hayat arkadaşı yaşamını yitirdi. Aldığı ani ölümüyle yıkılan Serengil,
yaşadığı acıyı sevenleriyle paylaştı.
Serengil, “İnanamıyorum ya haksızlık bu niye hep iyi
insanlar? Korkunç, tarifsiz üzüldüğüm bir haber aldım şimdi. Canım Ebru’mun
hayat arkadaşı, canı, hepimizin canı Hakan’ımız bu sabah geçirdiği kalp krizi
sonucundan aramızdan ayrıldı. Acımız o kadar büyük ki” dedi.
"BÖĞÜRE BÖĞÜRE AĞLADIM"
Bir paylaşım daha yapan Serengil, sözlerine şöyle devam etti:
“Ebru benim 23 yıldır danışmanım, zamanla kardeşim oldu… Hiç ayrılmadık
her şeyimle güvendiğim inandığım tek insandır. Üstüme titrer bir de onun
Hakan’ı vardı 20 yıldır kendinden çok sevdiği Hakan’ı.. Dünyanın en iyi
adamıydı. Bu sabah kalp krizi geçirdi ve onu kaybettik avazım çıktığı kadar
böğüre böğüre hiç kimsenin arkasından ağlamamıştım. Ebru’m nasıl yaşayacak
şimdi. Bütün hayatı oydu. Nasıl alışacak bu duruma biz nasıl alışacağız
bilmiyorum. Bu fotoğrafı Nice’e gittiğimizde ben çekmiştim. Benim nikâh
şahidimdiler darısı başınıza demiştim mutluluk bu fotoğrafta kaldı. Sevenin
biri ölünce diğeri yaşayamaz çünkü.. Hakan’ım mekanın cennet olsun Ebru’n bize
emanet.”
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