Seren Serengil'in suçladığı eski doktoru, hukuki süreç başlattı: 'İddiaları yalandan ibaret'

22 Aralık 2021 Çarşamba, 16:19

Midesinden 2016 yılında ameliyat olan ardından da hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil, geçen cuma günü yeni bir operasyon geçirmişti. Son olarak hasteneden taburcu olan ve sağlık durumu hakkında bilgi veren sunucu, geçmişte yanlış mide küçültme ameliyatı kurbanı olduğunu açıklamıştı.

"MİDEM YOK, BU SKANDAL BİR DURUM"

"Aylardır ameliyatı bekliyordum" diyen Serengil, "Çünkü İzmir'deki doktorum mide küçültme ameliyatı videosunu bir türlü vermiyordu. Neden kaçtıklarını anlıyoruz. Bütün organlarım yapışmış. Ameliyatım 6 saat sürecekti ama operasyonu geçiremedim. Çünkü midem yok. Bu, skandal bir durum. Doktorum şunu söyledi: ‘Böyle bir ameliyat 70 kiloda bir insana yapılamaz ve alt midenizi bulamadık.’ Organım yok. 3-5 kilo daha almak zorundayım" açıklamasını yapmıştı.



ESKİ DOKTORU HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Gelişmelerin ardından, Serengil'in eski doktoru olan Op. Dr. Ersin Aksu’nun avukatı bir açıklama yaparak Serengil hakkında hukuki süreç başlattıklarını duyurdu.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Peş peşe geçirdiği operasyonlar sonrası ‘Dumping Sendromu’na yakalanan şarkıcı ve sunucu Seren Serengil’in suçladığı eski doktoru Ersin Aksu, avukatı aracılığıyla bir basın açıklaması yayınladı.

Açıklamada, Seren Serengil’in yalan söylediği iddia edilirken, sunucunun ameliyat sonrası süreçte gerekli işlemleri yapmadığı yer aldı. Söylemezsem Olmaz sunucusuyla ilgili ses kayıtlarının savcılığa teslim edildiği belirtilirken, konuyla ilgili hukuki sürecin başladığı duyuruldu.