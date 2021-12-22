Seren Serengil'in suçladığı eski doktoru, hukuki süreç başlattı: 'İddiaları yalandan ibaret'
Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 'Dumping sendromu'na yakalanan ve geçen cuma günü bir operasyon daha geçiren Seren Serengil, "Midemi almışlar, bu bir skandal!" diyerek, daha önce yanlış ameliyat kurbanı olduğunu açıklamıştı. İddialarının ardından Serengil'in eski doktoru Op. Dr. Ersin Aksu’nun avukatı bir açıklama yaparak Seren Serengil hakkında hukuki süreç başlattıklarını duyurdu.
Midesinden 2016 yılında ameliyat olan ardından da hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil, geçen cuma günü yeni bir operasyon geçirmişti. Son olarak hasteneden taburcu olan ve sağlık durumu hakkında bilgi veren sunucu, geçmişte yanlış mide küçültme ameliyatı kurbanı olduğunu açıklamıştı.
"MİDEM YOK, BU SKANDAL BİR DURUM"
"Aylardır ameliyatı bekliyordum" diyen Serengil, "Çünkü İzmir'deki doktorum mide küçültme ameliyatı videosunu bir türlü vermiyordu. Neden kaçtıklarını anlıyoruz. Bütün organlarım yapışmış. Ameliyatım 6 saat sürecekti ama operasyonu geçiremedim. Çünkü midem yok. Bu, skandal bir durum. Doktorum şunu söyledi: ‘Böyle bir ameliyat 70 kiloda bir insana yapılamaz ve alt midenizi bulamadık.’ Organım yok. 3-5 kilo daha almak zorundayım" açıklamasını yapmıştı.
ESKİ DOKTORU HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI
Gelişmelerin ardından, Serengil'in eski doktoru olan Op. Dr. Ersin Aksu’nun avukatı bir açıklama yaparak Serengil hakkında hukuki süreç başlattıklarını duyurdu.
BASIN AÇIKLAMASI YAPTI
Peş peşe geçirdiği operasyonlar sonrası ‘Dumping Sendromu’na yakalanan şarkıcı ve sunucu Seren Serengil’in suçladığı eski doktoru Ersin Aksu, avukatı aracılığıyla bir basın açıklaması yayınladı.
Açıklamada, Seren Serengil’in yalan söylediği iddia edilirken, sunucunun ameliyat sonrası süreçte gerekli işlemleri yapmadığı yer aldı. Söylemezsem Olmaz sunucusuyla ilgili ses kayıtlarının savcılığa teslim edildiği belirtilirken, konuyla ilgili hukuki sürecin başladığı duyuruldu.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
- Dolarda dün gece neler yaşandı?
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
En Çok Okunan Haberler
- Son anketten çarpıcı sonuçlar
- Erdoğan'ı kızdıracak 'döviz' kapağı
- MHP’li başkanın, işçiye şiddet uyguladığı ortaya çıktı
- İstanbul'da ulaşıma dev zam!
- Erbaş’ın eşinden müftülük denetimi
- Erdoğan açıkladı, bankalar artırdı
- Akbank'tan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması
- Erdoğan'dan 'faiz' itirafı
- LPG ve motorin fiyatlarında indirim
- Bakanlık açıkladı: Faizde üst sınır belli oldu