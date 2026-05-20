Servet Koçak kimdir, kaç yaşında? Servet Koçak'ın serveti ne kadar? Servet Koçak neden öldü?

20.05.2026 11:32:00
Haber Merkezi
Türkiye sosyetesinin önde gelen isimlerinden, bir dönem ülkenin en zengin kadınları arasında gösterilen Servet Koçak, 89 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Servet Koçak kimdir, kaç yaşında? Servet Koçak neden öldü?
Servet Koçak’ın 89 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Koçak Ailesi içindeki miras krizi yeniden gündeme geldi. Peki, Servet Koçak kimdir, kaç yaşında? Servet Koçak neden öldü?

SERVET KOÇAK KİMDİR?

Servet Koçak, 1937 yılında dünyaya geldi. Servet Koçak ve eşi Cevat Koçak’ın üç çocuğu dünyaya geldi Naciye, Recai ve Necati Koçak. Baba Cevat Koçak’ın ölümünden sonra başlayan miras kavgaları, Servet Koçak sağlığında bile aile içinde büyük gerilimlere yol açtı.

Koçak ailesinde yaşanan miras kavgası, 89 yaşındaki Servet Koçak'ın gizlice defnedilmesiyle boyut değiştirdi. Naciye Koçak, annesinin vefatının ardından evindeki çalışanlarla gizlice defin işlemlerini tamamladı ve davalık olduğu ağabeylerine haber vermedi. Kardeşler annelerinin vefatını günler sonra öğrenince soluğu savcılıkta aldı. Aile içinde yaşanan miras kavgası, 'mevlit' rekabetine dönüştü.

SERVET KOÇAK'IN SERVETİ NE KADAR?

Servet Koçak’ın sahip olduğu servet miktarına ilişkin kamuya açık, doğrulanmış bir finansal veri bulunmamaktadır.

SERVET KOÇAK NEDEN ÖLDÜ?

Servet Koçak’ın ölüm nedeni, ileri yaşa bağlı olarak gelişen çoklu organ yetmezliği olarak açıklandı.

