Sevcan Orhan kimdir, kaç yaşında? Sevcan Orhan'ın albümleri neler?

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 14:06

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 14:06

Türk Halk Müiziği sanatçısı Sevcan Orhan, Şarkılar Bizi Söyler programının konuklarından oldu. Sevcan Orhan'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

SEVCAN ORHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sevcan Orhan, 16 Ağustos 1982'de İstanbul'da doğdu. Küçük yaştan itibaren bağlama, solfej ve nota eğitimi alan Sevcan Orhan, lisede okurken bir gazetenin düzenlemiş olduğu liseler arası Türk halk müziği yarışmasında üçüncülüğü kazandı. Lise eğitiminin ardından İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ses eğitimi bölümüne girdi. 2000'de ''Nenni Bebek'' isimli ilk müzik albümünü çıkardı. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda üslup ve repertuvar dersleri vermekte olan Sevcan Orhan, 2012-2013 arası Star TV'de Ayşe Özyılmazel'in ayrılmasından sonra türkücü Alişan ile birlikte 'Alişan ile Sevcan' isimli sabah programını sundu.

SEVCAN ORHAN'IN ÖZEL YAŞAMI

Sevcan Orhan, 2006'da bağlama sanatcısı Ümit Yılmaz'la evlendi. Çiftin evlilikleri 2020'ye kadar sürdü.

SEVCAN ORHAN'IN ALBÜMLERI

Nenni Bebek (2000)

Bir Türküydü Yaşamak (2003)

Adı Aşk (2008)

Zemheriden Ötesi Bahar (2011)

Düşten Gerçeğe (2014)

İçimden Geldi Söyledim (2019)

SEVCAN ORHAN'IN FİLMOGRAFİSİ VE YER ALDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

Tatlı Dile Güler Yüze

Alişan & Sevcan (2012-2013)

Dillere Destan (2012-2013)

Sevcan'la Lezzet Yolunda (2021)

Gül Masalı (2022)











