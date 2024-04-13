İYİ Parti’nin olağanüstü kurultayı öncesi adayların ‘teşkilat değişir’ kaygısı

Yayınlanma: 13.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.04.2024 - 04:00

Partinin TBMM Grup Başkanı Koray Aydın ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, önceki gün Akşener’e, “Seçimli olağanüstü kurultay kararının arkasında dur” çağrısını yaparken, partide “Akşener’in görevine devam etmesi” gerektiğini savunan ekip ise “Akşener’i ikna turlarına başladı.” Akşener’in partinin başında kalmasını isteyen ekipte Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve Muğla Milletvekili ve İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Metin Ergun’un yer aldığı belirtiliyor. Metin Ergun ile Ünzile Yüksel, sosyal medya hesapları üzerinden de Akşener’e destek verdi.

‘HEZİMET VURGUSU’

Akşener’in kalmasından milletvekillerinden gelen paylaşımlar üzerine, partide “değişimi” savunan ekipte ise “seçimli olağanüstü kurultayın gerçekleşmemesi durumunda parti teşkilatlarının üyelerinin değişebileceği” endişesi yaşanıyor. Kurultayın iptal edilmesi halinde teşkilatlardaki üye yapısının “Akşener’i destekleyen isimlerden oluşabileceğine” dikkat çekiliyor. “Olağanüstü kurultay gerçekleşmezse, teşkilatlar Akşener’i destekleyen isimlerden oluşur ise demokratik bir kurultaydan söz edilemez” görüşleri dillendiriliyor.

Partide “değişimi” destekleyen ekip ise “İYİ Parti’nin Ankara ve İstanbul’da CHP’nin adaylarını destekleme kararı almasının daha doğru bir seçenek olduğunun Akşener’e iletildiğini, aksi halde yerel seçimlerde partinin seçimlerde bir hezimet yaşayabileceği vurgusunda bulunulduğunu” dile getiriyor. Ancak her şeye karşın GİK’te alınan “hür ve müstakil olarak seçimlere katılma” kararına saygı duyulduğu ve partinin seçimlerde başarıya ulaşması için gerekli tüm çalışmaların yapıldığı belirtiliyor. Ekip şu görüşü dile getiriyor: “O dönemde Sayın Akşener’e partinin tek başına seçimlere girmesi gerektiği seçimlerin yerel seçimler değil, 2028 yılında gerçekleştirilecek milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri olduğunu ilettik. Yerel seçimlerin dinamiklerinin genel seçimlere oranla daha başka olduğunu da arz ettik. Ancak sonuçta bir karar alındı ve bu karar yerel seçimlerde partiyi başarısızlığa taşıdı. Bunun da gereği yapılmalı. Bir karar alındıysa ve seçimlerde bu kararın başarısızlığı ortaya çıktıysa sonuçlara da katlanılmalı. Seçimli olağanüstü kurultay kararı alındıysa, alınan kararın da arkasında durulmalı.



‘BİR ALGI OPERASYONU’

İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Meral Akşener’e “Partinizin başında kalın, ayrılmayın” dediği iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada “Partimize yönelik bir algı operasyonu yapılıyor” dendi.

