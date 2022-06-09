Seversin dizisi konusu nedir? Seversin oyuncuları kimler?

09 Haziran 2022 Perşembe, 15:16

Seversin, Kanal D İç Yapımlar imzalı, ilk bölümü 1 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın yazdığı, başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Seversin dizisi konusu nedir? Seversin dizisi oyuncuları kimler?



SEVERSİN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Tolga şöhretinin zirvesinde ama tatminsiz genç bir aktör, Asya ise üniversitede okuma hayalleri kuran ve avm'de çalışan bir tezgahtardır. Hayata siyah ve beyaz kadar farklı bakan bu iki gencin yolları, tesadüfler sonucu kesişince adeta iki farklı dünya birbiriyle çarpışır. Asya bir anda kendini hiç meraklısı olmadığı bir hayatın içinde bulurken, genç kızların sevgilisi Tolga’da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir.



SEVERSİN DİZİSİ OYUNCULARI

* Nergis Kumbasar

* Zeynep Kankonde

* Mehmet Bilge Aslan

* Ceren Taşçı

* Ozan Dağgez

* İlkin Tüfekçi

* Halil İbrahim Kurum

* Ergül Miray Şahin

* Hazal Benli

* Yiğit Dikmen

* Atakan Yılmaz

* Ceren Yıldırım

* Eren Demirbaş

* Elif Çapkın

* Yağmur Gurur