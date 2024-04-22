Şevket Çoruh'un başrolünde yer aldığı 'Korkma Ben Yanındayım' final yapıyor

Yayınlanma: 22.04.2024 - 12:18

Güncelleme: 22.04.2024 - 12:18

Now'da izleyiciyle buluşan 'Korkma Ben Yanındayım' dizisi için final kararı alındı. MedYapım imzalı dizi yedinci bölümde ekrana veda edecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Now'ın şu anda yeni sezonda da devam edecek iki dizisi olarak 'Hudutsuz Sevda' ve 'Kızıl Goncalar' gösteriliyor. Diğer diziler 'Yabani', 'Gaddar', 'Şahane Hayatım' ve 'Kirli Sepeti' ise yeni bir gelişme olmazsa bitecek.

Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu ve Nilsu Berfin Aktaş'ın başrollerini paylaştığı 'Korkma Ben Yanındayım'ın konusu şöyle:

Ailesinin göz bebeği İnci, girmesi çok zor özel bir lisede burslu okumaktadır. Annesi Seher, İnci’nin okuduğu okulda hademe olarak çalışır. Babası Selo, en büyük gurur kaynağı İnci’nin okul masraflarını karşılayabilmek için gece gündüz çöp toplar. Kendi küçük dünyasında mutlu yaşayan İnci şimdiye kadar ailesinin başını öne eğdirecek hiçbir şey yapmamıştır. Tek derdinin sınav stresi olduğu dönemde başına öyle bir şey gelir ki hayatı alt üst olur. Çaresizlik insana her şeyi yaptırırmış. İnci bu durumdan kurtulmak için tehlikeli bir yola başvurunca kendini daha beter bir çukurda bulur.